तमिल एक्टर अभिनय का हुआ निधन, लिवर इंफेक्शन की वजह से 44 साल की उम्र में गई जान

साउथ सिनेमा से एक बार फिर बुरी खबर सामने आ रही है. तमिल इंडस्ट्री के फेमस एक्टर अभिनय ने 44 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. दरअसल एक्टर लंबे वक्त से किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे. 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे उन्होंने आखिरी सांसे ली.

आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे अभिनय

अभिनय पिछले कई दिनों से बीमार थे. उन्हें लिवर का गंभीर इंफेक्शन हो गया था. लेकिन एक्टर आर्थिक तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे. ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार भी लगाई थी. जिसके बाद इंडस्ट्री के कई लोगों ने एक्टर की मदद भी की थी. फिलहाल एक्टर मीडिया, पुलिस, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष पूची मुरुगन और अभिनेता विजय मुथु ने एक्टर के शव को किराए के घर में रखने की व्यवस्था कर दी गई है. लेकिन उनके अंतिम संस्कार की जानकारी सामने नहीं आई.

अभिनय का फिल्मी सफर

एक्टर अभिनय का करियर साल 2002 में फिल्म ‘थुलुवधो इलमई’ से शुरू हुआ था. फिल्म में उनके साथ धनुष और शेरिन मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म हिट रही थी और इसने अभिनय को इंडस्ट्री में स्थापित भी कर दिया था. इस फिल्म के बाद अभिनय ‘जंक्शन’, ‘सिंगारा चेन्नई’ और ‘पोन मेघलाई’ जैसी फिल्मों में दमदार किरदार निभाते हुए नजर आए थे. लेकिन लीड रोल उन्हें ज्यादा वक्त तक नहीं मिला. फिर वो सपोर्टिंग रोल में नजर आने लगे.

डबिंग आर्टिस्ट भी थे अभिनय

अभिनय ने कई फिल्मों में एक्टिंग के अलावा डबिंग आर्टिस्ट के तौर में भी काम किया था. उन्होंने कई बड़े सितारों को अपनी आवाज़ दी थी. एक्टर से निधन से सिर्फ फैंस ही नहीं साउथ सिनेमा के स्टार्स भी सदम में हैं. सोशल मीडिया के जरिए अब फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

