एसएस राजामौली ने अनाउंस की एक और बाहुबली' फिल्म, इतने करोड़ में बनकर होगी तैयार

बाहुबली द एपिक सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें बाहुबली के दोनों पार्ट को मिलाकर रिलीज किया गया है. बाहुबली द एपिक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. बाहुबली फ्रेंचाइजी की दो फिल्में हिट होने के बाद डायरेक्टर एसएस राजामौली ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वो बाहुबली फ्रेचाइजी की एक और फिल्म लेकर आएंगे. फैंस को जब से राजामौली की फिल्म अनाउंसमेंट के बारे में पता चला है तब से वो बेहद खुश हैं.

प्रभास और राणा दग्गुबाती के साथ एक प्रमोशनल इंटरव्यू में एसएस राजामौली ने फैंस को बाहुबली फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म के साथ सरप्राइज्ड कर दिया है. उन्होंने कहा- 'ये बाहुबली 3 नहीं है लेकिन लेकिन उस दुनिया का एक कंटिन्यूएशन. हमने एक 3डी एनिमेटिड फिल्म बनाई है जिसका नाम बाहुबली: द एटरनल वॉर है. इसके टीजर को बाहुबली द एपिक के इंटरवेल के दौरान रिलीज किया जाएगा.'

कितना होगा बजट

एसएस राजामौली ने बाहुबली द एटरनल वॉर के बजट की भी जानकारी दे दी है. उन्होंने बताया है कि ये फिल्म 120 करोड़ के बजट में बनकर तैयार होगी.राजामौली ने आगे कहा- 'शोभू पिछले दो सालों से इस पर लगातार काम कर रहे हैं. अब हम ये फिल्म 120 करोड़ के बजट के साथ बना रहे हैं. बजट सुनकर प्रभास चौंक गए. उन्होंने बोला- 120 करोड़? ये तो हमारी बाहुबली का बजट था.'

बातचीत के दौरान एसएस राजामौली ने कंफर्म किया है कि वो बाहुबली 3 लेकर आएंगे. उन्होंने बताया कि फिल्म जरुर बनेगी लेकिन अभी तक इसका टाइम और डेट नहीं बताया है.

बाहुबली की बात करें तो इसका पहला पार्ट 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुआ था और उसके बाद 28 अप्रैल 2017 को इसका दूसरा पार्ट रिलीज किया गया था. अब दोनों पार्ट को मर्ज करके इसे 31 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया है. बाहुबली द एपिक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है.

