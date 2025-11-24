89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए धर्मेंद्र, साउथ के सेलेब्स ने भी दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि
South Actors Tribute To Dharmendra: लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबरों ने सबको झटका दे दिया है. इसके बाद रजनीकांत समेत साउथ के कई सेलेब्स ने स्पेशल पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी
बॉलीवुड के ‘हीमैन’ धर्मेंद्र के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन पर चिरंजीवी, रजनीकांत, महेश बाबू समेत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अन्य सितारों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.चिरंजीवी, रजनीकांत, ममूटी, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना, दुल्कर सलमान समेत अन्य एक्टर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुख जाहिर करते हुए श्रद्धांजलि दी.
चिरंजीवी का स्पेशल नोट
मेगास्टार चिरंजीवी ने लिखा, 'धर्म जी न सिर्फ महान अभिनेता थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे. जब भी मिला, उनकी विनम्रता और अपनापन दिल को छू गया. उनके साथ बिताए निजी पल हमेशा संजोकर रखूंगा. मेरी संवेदनाएं सनी और बॉबी सहित पूरे परिवार के साथ हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले.'
Sri Dharmji was not only a legendary actor but also a remarkable human being. The humility and warmth I experienced every time I met him deeply touched my heart. I will forever cherish the fond memories and personal moments I shared with him.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 24, 2025
My heartfelt condolences on his… pic.twitter.com/vuHMWyG34X
साथ बिताए पलों को किया याद
सुपरस्टार रजनीकांत ने धर्मेंद्र को अलविदा कहते हुए लिखा, 'अलविदा, मेरे दोस्त, आपका गोल्डन हार्ट था और मैं हमेशा आपके साथ बिताए पलों को याद रखूंगा. रेस्ट इन पीस, धरम जी. परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं.'
Farewell, my friend. I will always remember your golden heart and the moments we shared. Rest in peace, Dharam ji. My deepest condolences to his family.— Rajinikanth (@rajinikanth) November 24, 2025
मेगास्टार ममूटी ने भी दी श्रद्धांजलि
मलयालम के मेगास्टार ममूटी ने लिखा, 'एक सच्चा आइकॉन हमें छोड़कर चला गया. धरम जी की विरासत हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी. दिल से संवेदनाएं और प्रार्थनाएं.'
A true icon has left us. Dharam ji’s legacy will continue to inspire every generation.Heartfelt condolences and prayers. pic.twitter.com/h3IUoNiPT2— Mammootty (@mammukka) November 24, 2025
महेश बाबू ने धरम जी को बताया प्रेरणा
महेश बाबू ने कहा, 'सिनेमा ने आज अपनी सबसे मजबूत आवाजों में से एक को खो दिया. आपने हर किरदार में जो ईमानदारी और वजन डाला, वह हमेशा प्रेरणा देता रहेगा. परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले.'
Cinema has lost one of its strongest voices today… Rest in peace Dharmendra Deol Sir. The honesty and weight you brought to every character across generations and eras will continue to inspire us always….Praying for strength and courage to his family during this difficult…— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 24, 2025
देओल फैमिली के लिए जूनियर एनटीआर की संवेदना
जूनियर एनटीआर ने लिखा, 'उन्होंने जो दौर बनाया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. भारतीय सिनेमा में जो अपनापन उन्होंने लाया, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा. पूरे परिवार के लिए दिल से संवेदनाएं.'
Deeply saddened to hear about the passing of Dharmendra ji…— Jr NTR (@tarak9999) November 24, 2025
An era he defined can never be replaced and the warmth he brought to Indian cinema will stay with us forever.
My heartfelt condolences and prayers to the entire family.
अल्लू अर्जुन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
अल्लू अर्जुन ने लिखा, 'लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. एक लेजेंड जिन्होंने लाखों दिलों को छुआ. परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति गहरी संवेदनाएं.'
राशि खन्ना, तमन्ना भाटिया और दुल्कर सलमान ने भी तस्वीरों और संदेशों के साथ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. तमन्ना ने लिखा, 'अ ट्रू लेजेंड… आपकी आत्मा को शांति मिले.'
