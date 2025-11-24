हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए धर्मेंद्र, साउथ के सेलेब्स ने भी दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए धर्मेंद्र, साउथ के सेलेब्स ने भी दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

South Actors Tribute To Dharmendra: लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबरों ने सबको झटका दे दिया है. इसके बाद रजनीकांत समेत साउथ के कई सेलेब्स ने स्पेशल पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी

By : आईएएनएस | Updated at : 24 Nov 2025 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के ‘हीमैन’ धर्मेंद्र के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन पर चिरंजीवी, रजनीकांत, महेश बाबू समेत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अन्य सितारों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.चिरंजीवी, रजनीकांत, ममूटी, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना, दुल्कर सलमान समेत अन्य एक्टर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुख जाहिर करते हुए श्रद्धांजलि दी.

चिरंजीवी का स्पेशल नोट 
मेगास्टार चिरंजीवी ने लिखा, 'धर्म जी न सिर्फ महान अभिनेता थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे. जब भी मिला, उनकी विनम्रता और अपनापन दिल को छू गया. उनके साथ बिताए निजी पल हमेशा संजोकर रखूंगा. मेरी संवेदनाएं सनी और बॉबी सहित पूरे परिवार के साथ हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

साथ बिताए पलों को किया याद 
सुपरस्टार रजनीकांत ने धर्मेंद्र को अलविदा कहते हुए लिखा, 'अलविदा, मेरे दोस्त, आपका  गोल्डन हार्ट था और मैं हमेशा आपके साथ बिताए पलों को याद रखूंगा. रेस्ट इन पीस, धरम जी. परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं.'

मेगास्टार ममूटी ने भी दी श्रद्धांजलि 
मलयालम के मेगास्टार ममूटी ने लिखा, 'एक सच्चा आइकॉन हमें छोड़कर चला गया. धरम जी की विरासत हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी. दिल से संवेदनाएं और प्रार्थनाएं.'

महेश बाबू ने धरम जी को बताया प्रेरणा 
महेश बाबू ने कहा, 'सिनेमा ने आज अपनी सबसे मजबूत आवाजों में से एक को खो दिया. आपने हर किरदार में जो ईमानदारी और वजन डाला, वह हमेशा प्रेरणा देता रहेगा. परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले.'

देओल फैमिली के लिए जूनियर एनटीआर की संवेदना 
जूनियर एनटीआर ने लिखा, 'उन्होंने जो दौर बनाया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. भारतीय सिनेमा में जो अपनापन उन्होंने लाया, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा. पूरे परिवार के लिए दिल से संवेदनाएं.'

अल्लू अर्जुन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट 
अल्लू अर्जुन ने लिखा, 'लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. एक लेजेंड जिन्होंने लाखों दिलों को छुआ. परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति गहरी संवेदनाएं.'
89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए धर्मेंद्र, साउथ के सेलेब्स ने भी दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

राशि खन्ना, तमन्ना भाटिया और दुल्कर सलमान ने भी तस्वीरों और संदेशों के साथ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. तमन्ना ने लिखा, 'अ ट्रू लेजेंड… आपकी आत्मा को शांति मिले.'

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 09:00 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Mahesh Babu Junior NTR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
Advertisement

वीडियोज

Kailash Kher ने जब Cheap गानों के बीच Soulful Singing से किया Art का नया Era शुरू
Actor Dharmendra Passes Away: अलविदा धरम पाजी...8 दिसंबर 1935-24 नवंबर 2025 | Sunny Deol
Sholay की 50 साल पुरानी Motorcycle, Jai-Veeru की दोस्ती, यादें और Cinema की Legacy
Actor Dharmendra Passes Away: धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
नौकरी
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget