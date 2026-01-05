हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासिंगर च‍ित्रा अय्यर की बहन की ट्रेकिंग के दौरान मौत, इमोशनल नोट शेयर कर बोलीं- 'तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी'

सिंगर च‍ित्रा अय्यर की बहन की ट्रेकिंग के दौरान मौत, इमोशनल नोट शेयर कर बोलीं- 'तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी'

Chitra Iyer Sister Death:मलयालम और तमिल सिनेमा की मशहूर सिंगर चित्रा अय्यर की बहन शारदा का ओमान में ट्रेकिंग के दौरान निधन हो गया. 25 दिन पहले ही उनके पिता का भी देहांत हो गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 08:31 PM (IST)
मलयालम और तमिल फिल्मों की मशहूर सिंगर चित्रा अय्यर के परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. उनकी 54 वर्षीय बहन शारदा अय्यर की ओमान में ट्रेकिंग के दौरान दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. यह खबर सामने आते ही संगीत जगत और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई. 

बता दें कि सिर्फ 25 दिन पहले ही चित्रा अय्यर के पिता का निधन हुआ था. परिवार अभी उस गहरे सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि एक और नुकसान ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया. सिंगर ने खुद अपनी बहन के निधन की पुष्टि की है. 

चित्रा अय्यर ने लिखा इमोशनल पोस्ट
बहन की मौत के बाद चित्रा अय्यर ने सोशल मीडिया पर बेहद भावुक पोस्ट साझा किया. उन्होंने अपनी छोटी बहन को याद करते हुए लिखा कि वह कितनी तेज भागती थी और वह एक दिन उसे जरूर पकड़ लेंगी. चित्रा ने बहन की आवाज़, उसकी बातें और उसकी मौजूदगी को याद करते हुए कहा कि उसके बिना जिंदगी की कल्पना करना बेहद मुश्किल है. एक बहन का यूं अचानक चला जाना, परिवार के लिए कभी न भरने वाला खालीपन छोड़ गया है.

 
 
 
 
 
'तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी'
इंस्टाग्राम पर सिंगर चित्रा अय्यर ने लिखा- 'मेरी शरारती छोटी बहन! तुम बहुत तेज भागती हो! लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगी... आखिरकार... जल्द ही, मैं वादा करती हूं. मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं. तुम हॉट हो. तुम सेक्सी हो.मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, तुम्हारी आवाज, जो फोन के दूसरी तरफ नॉन-स्टॉप बड़बड़ाती रहती थी? या पास के कमरे से चिल्लाती थी?' 

 
 
 
 
 
ट्रेकिंग बना आखिरी सफर
'गल्फ न्यूज' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुखद हादसा 2 जनवरी को उस वक्त हुआ जब शारदा ओमान में ट्रेकिंग के लिए गई थीं. तभी अचानक हादसे का शिकार हो गईं. यह एक सामान्य ट्रेकिंग ट्रिप थी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. हादसे के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका. वह ओमान के मशहूर और चैलेटिंग ट्रेकिंग स्पॉट जेबेल शम्स में एक ग्रुप के साथ गई थीं. यह इलाका ऊंची चट्टानों, संकरे रास्तों और खतरनाक मोड़ों के लिए जाना जाता है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, ट्रेकिंग के दौरान वह एक दुर्घटना का शिकार हो गईं. फिलहाल, मौत के सही कारणों की पुष्टि नहीं की गई है.

ओमान में बसा था जीवन
आपको बता दें कि शारदा अय्यर ओमान के मस्कट में रहती थीं और भारतीय प्रवासी थीं. वह केरल के थाझावा की रहने वाली थीं और ओमान एयर में मैनेजर के पद पर काम कर चुकी थीं. उनका जीवन अनुशासन, आत्मनिर्भरता और यात्रा के जुनून से भरा हुआ था.

Published at : 05 Jan 2026 08:31 PM (IST)
Singer Chitra Iyer Chitra Iyer Sister Death
