ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'अरासन' में सिम्बु का खूंखार अवतार, हाथ में हंसिया लेकर अकेले गुंडों पर पड़े भारी

'अरासन' में सिम्बु का खूंखार अवतार, हाथ में हंसिया लेकर अकेले गुंडों पर पड़े भारी

फिल्म 'अरासन' से सिम्बु का पहला लुक सामने आया है, जिसमें वह दास के किरदार में हाथ में हंसिया लेकर गुंडों के पूरे गैंग से अकेले भिड़ते और उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 09 Nov 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ फिल्मों के डायरेक्टर वेत्रिमारन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अरासन' के मेकर्स ने एक्टर सिलंबरासन का वीडियो पोस्ट किया और बताया कि एक्शन एंटरटेनर में वह दास नामक किरदार निभा रहे हैं.

वी क्रिएशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो लिंक शेयर किया, जिसमें दास (सिम्बु) हाथ में हसिया लिए गुंडों के एक ग्रुप से भिड़ते नजर आ रहे हैं, जो उन पर जोरदार हमला करते हैं. वीडियो में दास को जीतते हुए दिखाया गया है. वेट्रिमारन की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध दे रहे हैं. मेकर्स ने वीडियो पोस्ट कर साथ उन्होंने लिखा, 'वे किंग को दास कहते हैं '. 'अरासन' की झलक जल्द देखने को मिलेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
Ramayana BO Day 5 Live Updates: 'रामायण' की 5वें दिन 300 करोड़ क्लब में एंट्री पक्की, 3.30 बजे तक 288 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 3.30 बजे तक 288 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी का जश्न शुरू, रजनीकांत समेत कई सितारे पहुंचे ग्रीस
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी का जश्न शुरू, रजनीकांत समेत कई सितारे पहुंचे ग्रीस
साउथ सिनेमा
Box Office: संडे को बॉक्स ऑफिस की किंग बनी 'रामायण', 'सीन' का भी चला जादू, जानें- 'जेलर 2' का कलेक्शन
संडे को बॉक्स ऑफिस की किंग बनी 'रामायण', 'सीन' का भी चला जादू, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश

दो अलग-अलग अवतारों में दिखेंगे सिम्बु 

'फिल्म में सिलंबरासन दो अलग-अलग अवतारों में नजर आएंगे, जिनमें से एक युवा और स्टाइलिश युवक का है जबकि दूसरा उम्रदराज गैंगस्टर का है जो अदालत में हत्या के मामलों का सामना कर रहा है. यह फिल्म वेत्रिमारन की 2018 की सुपरहिट फिल्म 'वडा चेन्नई' के सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही एक विस्तार है, जो 1990 से 1999 के बीच के नार्थ चेन्नई की कहानी दिखाती है.

इस फिल्म में सिलंबरासन के अलावा विजय सेतुपति, एंड्रिया जेरेमिया (चंद्रा), समुथिरकानी (गुना), किशोर (सेंथिल) और प्रियंका मोहन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसके अलावा, योगी बाबू, विक्रांत संतोष और चैत्रा जे आचर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में हैं.

वी क्रिएशंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर तैयार कर रहे हैं. फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी है और चेन्नई के तारामणि में बने एक भव्य सेट पर काम तेजी से चल रहा है. शूटिंग की शुरुआत चेन्नई के बाहरी इलाके में हाई-ऑक्टेन स्टंट सीक्वेंस से हुई थी, जिसके बाद अगस्त 2026 में इसका अगला बड़ा एक्शन शेड्यूल शुरू किया गया.

दो महीने तक रात में की शूटिंग

पिछला शेड्यूल जो लगभग दो महीने तक चला था और इसी साल जून में खत्म हुआ था, यूनिट के लिए काफी मुश्किल रहा था. पिछला शेड्यूल पूरी तरह रात में शूट किया गया था और 25 अप्रैल से लगातार रात में शूटिंग कर रहे एक्टर सिम्बु ने इसके खत्म होने पर राहत की सांस ली थी. दरअसल, सिम्बु ने एक अपडेट में बताया था कि वह डायरेक्टर वेट्रिमारन की मोस्ट अवेटेड एक्शन एंटरटेनर 'अरासन' के लिए दो महीने से ज्यादा समय तक लगातार रात में शूटिंग कर रहे थे.

Published at : 09 Nov 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Simbu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Ramayana BO Day 5 Live Updates: 'रामायण' की 5वें दिन 300 करोड़ क्लब में एंट्री पक्की, 3.30 बजे तक 288 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 3.30 बजे तक 288 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी का जश्न शुरू, रजनीकांत समेत कई सितारे पहुंचे ग्रीस
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी का जश्न शुरू, रजनीकांत समेत कई सितारे पहुंचे ग्रीस
साउथ सिनेमा
Box Office: संडे को बॉक्स ऑफिस की किंग बनी 'रामायण', 'सीन' का भी चला जादू, जानें- 'जेलर 2' का कलेक्शन
संडे को बॉक्स ऑफिस की किंग बनी 'रामायण', 'सीन' का भी चला जादू, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुलिस पर गोलियां चलाने लगा नाबालिग से रेप-मर्डर का आरोपी, एनकाउंटर में मारा गया
पुलिस पर गोलियां चलाने लगा नाबालिग से रेप-मर्डर का आरोपी, एनकाउंटर में मारा गया
बिहार
अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में क्या दे रहे? सामने आई ये तस्वीर
अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में क्या दे रहे? सामने आई ये तस्वीर
इंडिया
दिल्ली की तीसरी सबसे प्रदूषित दिवाली! 2021 से 2026 तक दिखा हवा में जहर घुलने का ये ट्रेंड
दिल्ली की तीसरी सबसे प्रदूषित दिवाली! 2021 से 2026 तक दिखा हवा में जहर घुलने का ये ट्रेंड
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में एक से बढ़कर लक्जरी गाड़ी, एक की कीमत करोड़ों में
वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में एक से बढ़कर लक्जरी गाड़ी, एक की कीमत करोड़ों में
बॉलीवुड
3 बजे तक 'रामायण' के बिके 14 लाख से ज्यादा टिकट्स, फर्स्ट मंडे तोड़ेगी 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड?
3 बजे तक 'रामायण' के बिके 14 लाख से ज्यादा टिकट्स, फर्स्ट मंडे तोड़ेगी 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड?
इंडिया
अरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच वायुसेना ने लद्दाख के करीब LAC पर उतारा 'गजराज', क्यों है खास?
अरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच वायुसेना ने लद्दाख के करीब LAC पर उतारा 'गजराज', क्यों है खास?
एग्रीकल्चर
Halari Donkey Breed: हलारी नस्ल की गधी कितना दूध देती है, जानें इसकी कीमत?
हलारी नस्ल की गधी कितना दूध देती है, जानें इसकी कीमत?
ट्रेंडिंग
Diwali Viral video: इन वीडियो के बिना अधूरा है दिवाली का त्योहार, फिर हो रहे वायरल
इन वीडियो के बिना अधूरा है दिवाली का त्योहार, फिर हो रहे वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget