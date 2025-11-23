'स्पिरिट' के मुहूर्त से दिखी प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है'

'स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है'

Prabhas Glimpse From Spirit Muhurat: प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' का आज मुहूर्त था. इस मौके पर संदीप रेड्डी वांगा ने एक्टर की हल्की-सी झलक दिखाई है. इसे देखकर फैंस 'स्पिरिट' को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Nov 2025 06:58 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है. इस बीच 23 नवंबर को एक ग्रैंड पूजा सेरेमनी के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है. दिग्गज साउथ एक्टर चिरंजीवी ने 'स्पिरिट' का मुहूर्त किया जिसमें फिल्म की लीड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा भी मौजूद रहे. हालांकि प्रभास कहीं भी नजर नहीं आए.

संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर 'स्पिरिट' के मुहूर्त की तस्वीरें शेयर की थीं. इनमें तृप्ति डिमरी ग्रीन कलर का सूट पहने, व्हाइट दुपट्टा ओढ़े और माथे पर तिलक लगाए नजर आईं. लेकिन प्रभास की गैर-मौजूदगी को लेकर फैंस सवाल करने लगे. जिसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने 'स्पिरिट' का मुहूर्त बोर्ड लिए प्रभास के हाथों की एक फोटो शेयर की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sandeep Reddy Vanga (@sandeepreddy.vanga)


'मुझे लगा कि प्रभास अन्ना के हाथ ही...'
प्रभास की इस झलक के साथ संदीप रेड्डी वांगा ने कैप्शन में लिखा- 'डियर फैंस... मुझे लगा कि प्रभास अन्ना के हाथ ही आप सभी को एक्साइटेड करने के लिए काफी थे... इसलिए इस मुहूर्त के दिन, मैं आपके लिए यह पोस्ट कर रहा हूं. ग्रेटिट्यूड और प्यार के साथ. स्पिरिट.' फिल्म के मुहूर्त से प्रभास का लुक रिवील ना करने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन प्रभास के हाथ देखकर ही फैंस ही नहीं, बल्कि कई सितारे भी 'स्पिरिट' के लिए एक्साइटेड हो गए हैं और फिल्म को अभी से ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

'2000 करोड़ी फिल्म...'
एक्टर रजत बेदी ने पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा- 'इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता.' एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी ने लिखा- 'वो एक्साइटेड हैं अगर उन्होंने आपकी फिल्म स्पिरिट पर पकड़ बनाई हुई है.' वहीं एक फैन ने प्रभास के लिए लिखा- 'रोंगटे खड़े करने के लिए उनका हाथ ही काफी है.' दूसरे फैन ने कमेंट किया- 'हाइप बनाने के लिए उनकी परछाई ही काफी है.' इसके अलावा एक फैन ने कहा- 'स्पिरिट, 2000 करोड़ी फिल्म लोड हो रही है.'

स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है
स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही हैस्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है
स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है
स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है
स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है

'स्पिरिट' की स्टार कास्ट
बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'स्पिरिट' एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है. इसमें प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा विवेक ओबेरॉय, तृप्ति डिमरी और प्रकाश राज भी फिल्म का हिस्सा होंगे. फिलहाल 'स्पिरिट' की रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 23 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Prabhas Sandeep Reddy Vanga Spirit TRIPTI DIMRI
Embed widget