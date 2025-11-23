सानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'

भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी. शादी के बाद दोनों एक बेटे इजहान के पेरेंट्स बने. हालांकि 2024 में कपल का तलाक हो गया था. सानिया मिर्जा ने अपने बेटे इजहान को नैचुरली कंसीव किया था. लेकिन अब तलाक के दो साल बाद उन्होंने खुलासा किया है कि दूसरे बच्चे के लिए उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे.

सानिया मिर्जा ने अपने पॉडकास्ट पर फराह खान से बात करते हुए अपने एग्स फ्रीज करने का खुलासा किया. उन्होंने कहा- मैं अपने एग्स को फ्रीज करवाना चाहती थी और मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया था और आपने मुझे अपनी डॉक्टर फिरोजा पारिख से मिलवाया.

'मैंने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे'

सानिया मिर्जा ने आगे एग्स फ्रीजिंग की अहमियत बताते हुए कहा- 'मैं इसे हर किसी को इसकी सलाह देती हूं क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है. मान लीजिए आप एक और बच्चा चाहते हैं या कुछ और. मैंने इजहान को नैचुरली जन्म दिया था और उसके बाद मैंने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे.'

सानिया मिर्जा ने शेयर किया था ब्रेस्टफीडिंग एक्सपीरियंस

इससे पहले सानिया मिर्जा ने मासूम मीनावाला शो में में अपना ब्रेस्टफीडिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था. टेनिस प्लेयर ने इसे प्रेग्नेंस का सबसे मुश्किल दौर बताया था. सानिया ने कहा था- 'मुझे लगता है कि मैं तीन बार और प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, लेकिन ब्रेस्टफीडिंग कराने का काम, मुझे नहीं पता कि मैं फिर से कर पाऊंगी या नहीं. मेरे लिए ये शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि इमोशनली और मानसिक रूप से थका देने वाला था.'

'ये बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रेग्नेंसी के बाद...'

सानिया मिर्जा ने आगे कहा था- 'मेरे लिए इमोशनली ये बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रेग्नेंसी के बाद आप पहले से ही कई चीजों और हार्मोन्स से जूझ रही होती हैं, और लोगों की नजरों में आने की वजह से लोग आपको आपकी बॉडी के लिए शर्मिंदा कर रहे होते हैं. मेरे लिए ये जानना कि ये नन्हा इंसान खाने के लिए सिर्फ मुझ पर निर्भर है, बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं न रही तो क्या होगा?'