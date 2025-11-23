हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'

सानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'

Sania Mirza Frozen Her Eggs: सानिया मिर्जा ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे. टेनिस प्लेयर के मुताबिक हर किसी को ऐसा करवाना चाहिए क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक तेजी से भाग रहा है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Nov 2025 05:55 PM (IST)
भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी. शादी के बाद दोनों एक बेटे इजहान के पेरेंट्स बने. हालांकि 2024 में कपल का तलाक हो गया था. सानिया मिर्जा ने अपने बेटे इजहान को नैचुरली कंसीव किया था. लेकिन अब तलाक के दो साल बाद उन्होंने खुलासा किया है कि दूसरे बच्चे के लिए उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे.

सानिया मिर्जा ने अपने पॉडकास्ट पर फराह खान से बात करते हुए अपने एग्स फ्रीज करने का खुलासा किया. उन्होंने कहा- मैं अपने एग्स को फ्रीज करवाना चाहती थी और मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया था और आपने मुझे अपनी डॉक्टर फिरोजा पारिख से मिलवाया. 

'मैंने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे'
सानिया मिर्जा ने आगे एग्स फ्रीजिंग की अहमियत बताते हुए कहा- 'मैं इसे हर किसी को इसकी सलाह देती हूं क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है. मान लीजिए आप एक और बच्चा चाहते हैं या कुछ और. मैंने इजहान को नैचुरली जन्म दिया था और उसके बाद मैंने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे.'

सानिया मिर्जा ने शेयर किया था ब्रेस्टफीडिंग एक्सपीरियंस
इससे पहले सानिया मिर्जा ने मासूम मीनावाला शो में में अपना ब्रेस्टफीडिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था. टेनिस प्लेयर ने इसे प्रेग्नेंस का सबसे मुश्किल दौर बताया था. सानिया ने कहा था- 'मुझे लगता है कि मैं तीन बार और प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, लेकिन ब्रेस्टफीडिंग कराने का काम, मुझे नहीं पता कि मैं फिर से कर पाऊंगी या नहीं. मेरे लिए ये शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि इमोशनली और मानसिक रूप से थका देने वाला था.'

'ये बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रेग्नेंसी के बाद...'
सानिया मिर्जा ने आगे कहा था- 'मेरे लिए इमोशनली ये बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रेग्नेंसी के बाद आप पहले से ही कई चीजों और हार्मोन्स से जूझ रही होती हैं, और लोगों की नजरों में आने की वजह से लोग आपको आपकी बॉडी के लिए शर्मिंदा कर रहे होते हैं. मेरे लिए ये जानना कि ये नन्हा इंसान खाने के लिए सिर्फ मुझ पर निर्भर है, बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं न रही तो क्या होगा?'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 23 Nov 2025 05:46 PM (IST)
Tags :
Sania Mirza Farha Khan Shoaib Malik Tennis Player
