सामंथा रूथ प्रभु ने खरीदा नया आलीशान घर, देखें गृह प्रवेश की झलकियां

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु अब नए घर की मालकिन बन चुकी हैं. दशहरा के शुभ अवसर पर उन्होंने फैंस संग ये गुड न्यूज शेयर की थी. अब लंबे समय के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस को गृह प्रवेश की झलकियां दिखाई हैं.

सामंथा रूथ प्रभु ने आज इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन पिक्चर्स में एक्ट्रेस लाल सूट पहने अपने घर के गृह प्रवेश की पूजा में बैठीं नजर आ रही हैं. इस सादगी भरे अंदाज में हसीना ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया है. बाकी की तस्वीरों में उन्होंने अपने खूबसूरसी घर की झलकियां फैंस के साथ शेयर की.

कैसा है सामंथा का नया घर?

सामंथा ने अपने रॉयल हाल, खूबसूरत पूजा रूम और अपने पेट्स के साथ कई अलग–अलग तस्वीरें शेयर की हैं. कभी सामंथा जिम में वर्कआउट करती नजर आईं तो कभी उन्हें अपने पेट्स के साथ की खेलते देखा गया. सभी तस्वीरों में आप हसीना की खूबसूरती देख खुद को उनका मुरीद बना लेंगे. सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और एक्ट्रेस की इन तस्वीरों और वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स की बहार आ गई है.

सामंथा रूथ प्रभु के अपकमिंग प्रोजेक्ट

साउथ की फिल्मों में अपना डंका बजाने के बाद एक्ट्रेस अब बॉलीवुड में भी कदम रख चुकी हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ हसीना पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहीं. लेकिन नागा चैतन्य संग डाइवोर्स के बाद हसीना अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं और उनकी फिल्मों को भी काफी पसंद किया जाता है. अब वो बतौर एक्ट्रेस साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अब उन्हें 'रक्त ब्रह्मांड : द ब्लडी किंगडम' में देखा जाएगा.