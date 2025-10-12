हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहेमा मालिनी या प्रकाश कौर, 89 साल की उम्र में कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं धर्मेंद्र

हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, 89 साल की उम्र में कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं धर्मेंद्र

Dharmendra Personal Life: बॉबी देओल ने हाल ही में अपने पापा धर्मेंद्र को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि वो फार्महाउस में अपनी कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 12 Oct 2025 12:08 PM (IST)
बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र इन दिनों काम से दूर अपने फार्महाउस पर शांति की लाइफ बिता रहे हैं. अक्सर एक्टर इसकी झलक कुछ तस्वीरें के जरिए फैंस के साथ भी शेयर करते हैं. हालांकि उन्होंने कभी ये खुलासा नहीं किया कि 89 साल की उम्र में वो पहली वाइफ प्रकाश कौर या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी में से किसे साथ रह रहे हैं. लेकिन अब ये राज एक्टर के बेटे बॉबी देओल ने बातों-बातों में खोल दिया है.

फार्म हाउस में किस पत्नी संग रहते हैं धर्मेंद्र?

दरअसल बॉबी देओल इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर सुर्खियों में हैं. जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही हैं. इसी सीरीज के एक प्रमोशन इवेंट मं बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र के बारे में खुलकर बात की. एक्टर ने कहा उनके पिता धर्मेंद्र इन दिनों अपने खंडाला स्थित फार्महाउस में रह रहे हैं. धर्मेंद्र के साथ वहां उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर भी रह रही हैं.

 
 
 
 
 
कब हुई थी धर्मेंद्र की पहली शादी?

धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से उस वक्त शादी की थी. जब उन्होंने फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था. शादी के बाद ही एक्टर मुंबई में हीरो बनने के लिए आए थे. यहां उनका ये सपना पूरा तो हुआ, साथ ही एक्ट्रेस हेमा मालिनी से भी मुलाकात हुई. धर्मेंद्र एक्ट्रेस से प्यार कर बैठे और फिर दोनों ने शादी भी रचा ली.

 
 
 
 
 
धर्मेंद्र के कितने बच्चे हैं?

धर्मेंद्र प्रकाश कौर से चार और हेमा मालिनी से दो बच्चों के पिता बने. एक्टर के प्रकाश कौर से दो बेटे सनी और बॉबी देओल के अलावा दो बेटियां भी हैं. जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं. वहीं हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ईशा देओल और अहाना देओल के पेरेंट्स बने. इसमें से ईशा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है. हालांकि वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई.

Katy Perry Net Worth: कुबेर का खजाना है इनके पास, दौलत के सामने शाहरुख-सलमान की नेटवर्थ भी कुछ नहीं

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 12 Oct 2025 12:08 PM (IST)
Dharmendra Hema Malini Prakash Kaur Bollywood
