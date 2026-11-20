रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच विवाद और हंगामा भी बढ़ता जा रहा है. शो में गेमिंग स्ट्रीमर स्काउट ओपी यानी तन्मय सिंह खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने घर के अंदर अचानक अपना सिर मुंडवा लिया, जिसे देखकर घरवाले भी हैरान रह गए.

दरअसल, अपने करीबी दोस्त यंग डीएसए से झगड़े और लव गिल के साथ हुए विवाद के बाद स्काउट ओपी ने गुस्से में बाथरूम में जाकर अपने बाल मुंडवा लिए. उनके इस फैसले पर वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने भी उन्हें जमकर फटकार लगाई.

पहले कंटेस्टेंट नहीं हैं स्काउट ओपी

हालांकि, स्काउट ओपी 'बिग बॉस' के घर में सिर मुंडवाने वाले पहले कंटेस्टेंट नहीं हैं. इससे पहले भी कई मशहूर चेहरे शो के अंदर अपना सिर मुंडवाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं. किसी ने अपने दोस्त को नॉमिनेशन से बचाने के लिए ये कदम उठाया, तो किसी ने टास्क की शर्त पूरी करने के लिए अपने बाल कुर्बान कर दिए. आइए जानते हैं उन कंटेस्टेंट्स के बारे में, जिन्होंने 'बिग बॉस' के घर में अपनाया था गंजा लुक.

प्रियांक शर्मा

'बिग बॉस' के 11वें सीजन में नजर आए प्रियांक शर्मा ने एक नॉमिनेशन टास्क के दौरान अपने को-कंटेस्टेंट हितेन तेजवानी को एलिमिनेशन से बचाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था. उनका ये फैसला घरवालों के साथ-साथ दर्शकों के लिए भी हैरान करने वाला था. दोस्ती के लिए प्रियांक की इस कुर्बानी की उस वक्त खूब चर्चा हुई थी.

आकाश ददलानी

'बिग बॉस 11' में ही रैपर आकाश ददलानी ने भी अपना सिर मुंडवाकर सभी को हैरान कर दिया था. दरअसल, पुनीश शर्मा के अनुरोध पर उन्होंने बंदगी कालरा को नॉमिनेशन से सुरक्षित करने के लिए अपने बाल कटवा दिए थे. शो में आकाश और पुनीश की दोस्ती काफी चर्चा में रही थी. ऐसे में आकाश का ये कदम उनके दोस्त के लिए एक बड़ी कुर्बानी के तौर पर देखा गया.

प्रिंस नरूला

'बिग बॉस' के 9वें सीजन के विनर प्रिंस नरूला भी शो में गंजा लुक अपना चुके हैं. उन्होंने एक टास्क के दौरान घरवालों के हित और गेम में आगे बढ़ने के लिए अपने बाल कटवाने का फैसला किया था. प्रिंस शुरुआत से ही अपने मजबूत गेम और टास्क में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे. ऐसे में उनका ये अंदाज भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया था.

डायंड्रा सोरेस

'बिग बॉस' के 8वें सीजन में सुपरमॉडल और हेयर स्टाइलिस्ट डायंड्रा सोरेस ने अपना सिर मुंडवाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. वो शो के इतिहास में सिर मुंडवाने वाली पहली महिला कंटेस्टेंट थीं. डायंड्रा का ये लुक उस वक्त काफी चर्चा में रहा था. उनके इस बदले हुए लुक की खूब चर्चा हुई थी.

अपूर्व अग्निहोत्री और संग्राम सिंह

'बिग बॉस' के 7वें सीजन में अभिनेता अपूर्व अग्निहोत्री और रेसलर संग्राम सिंह ने भी अपने बाल मुंडवाए थे.

दोनों ने लग्जरी बजट टास्क के दौरान घर के बाकी सदस्यों की सुविधा के लिए सिर मुंडवाने की चुनौती स्वीकार की थी. टास्क के लिए दोनों का ये फैसला दर्शकों को काफी अलग लगा था.

अमन वर्मा और दीपक ठाकुर

'बिग बॉस' के घर में सिर मुंडवाने वाले कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में अभिनेता अमन वर्मा और गायक दीपक ठाकुर का नाम भी शामिल है. अमन वर्मा ने सीजन 9 में, जबकि दीपक ठाकुर ने सीजन 12 में अलग-अलग टास्क की शर्तों को पूरा करने के लिए अपने बाल कुर्बान किए थे. इस तरह दोनों ने भी शो के दौरान अपने लुक के साथ बड़ा बदलाव किया था.