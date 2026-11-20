वीकडेज में थिएटर में मौजूद सभी फिल्मों की कमाई में मंदी देखी जा रही है. 'रामायण' का कलेक्शन भी हर दिन घट रहा है. लेकिन फिर भी ये करोड़ों जुटा रही है. वहीं सूर्या की 'सीन' भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. जबकि नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' तो बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसे गिन रही है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं कि गुरुवार को इन सभी फिल्मों की कमाई कितनी रही है?

'रामायण' ने तीसरे गुरुवार कितना कमाया?

'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बरकारर रखे हुए है. बता दें कि इस फिल्म ने दूसरे बुधवार को यानी 14वें दिन 23.20 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 15वें दिन इसने अब तक की सबसे कम कमाई की.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को 19.35 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 15 दिनों की नेट कमाई अब 863.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'सीन' ने दूसरे गुरुवार कितना किया कलेक्शन?

'रामायण' के तूफान के आगे सूर्या की 'सीन' भी डटी हुई है. हालांकि इसकी कमाई में भी लगातार गिरावट जारी है फिर भी ये करोड़ों में ही कलेक्शन कर रही है. बता दें कि इसने रिलीज के 13वें दिन 2.65 करोड़ कमाए थे.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सीन' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 1.90 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'सीन' की भारत में 14 दिनों की नेट कमाई अब 146.95 करोड़ रुपये हो गई है.

'मूकुथी अम्मन 2' ने दूसरे गुरुवार कितना कारोबार किया?

नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' तो बॉक्स ऑफिस पर अब पैकअप की तैयारी में है. ये फिल्म चंद लाख कमाने में भी हांफ रही है. बता दें कि इसने रिलीज के 13वें दिन 29 लाख रुपये का कलेक्शन किया था.