भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन टेस्ट में मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दिए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोला है. कैफ ने टीम चयन के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को एक खराब सीरीज के आधार पर बाहर किया जाएगा, तो यह उसके साथ नाइंसाफी है. उन्होंने रवींद्र जडेजा को बाहर बैठाने के फैसले पर भी नाराजगी जताई है.

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम मैनेजमेंट के फैसलों की जमकर आलोचना की. कैफ का मानना है कि मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज को विदेशी परिस्थितियों में नजरअंदाज करना समझ से परे है. खासकर तब, जब सिराज ने इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाई थी.

इंग्लैंड में भारत के सबसे सफल गेंदबाज थे सिराज

मोहम्मद कैफ ने सिराज के इंग्लैंड दौरे का उदाहरण देते हुए कहा कि यह वही गेंदबाज है जिसने मुश्किल परिस्थितियों में भारत को मैच जिताए. इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में सिराज भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. उन्होंने कुल 23 विकेट हासिल किए थे और भारत को सीरीज 2-2 से बराबर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

खासकर ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट में सिराज ने शानदार गेंदबाजी की थी. भारत ने यह रोमांचक मुकाबला महज छह रन से जीता था. सिराज ने दूसरी पारी में पांच विकेट हासिल किए थे और पूरे मैच में नौ विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी थी.

कैफ ने सवाल उठाया कि आखिर जिस गेंदबाज ने इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत को मैच जिताए, उसे न्यूजीलैंड में प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने का क्या औचित्य है? क्या टीम मैनेजमेंट ने सिराज के विदेशी धरती पर किए गए प्रदर्शन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया?

श्रीलंका में विकेट नहीं मिले तो क्या सिराज खराब गेंदबाज हो गए?

मोहम्मद कैफ ने उस तर्क को भी खारिज किया जिसमें श्रीलंका दौरे पर सिराज के प्रदर्शन को उनके बाहर होने की वजह बताया जा रहा है.

कैफ के मुताबिक श्रीलंका और भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही हैं. यहां ज्यादातर पिचें स्पिन गेंदबाजी को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं. ऐसे में स्पिनरों को अधिक विकेट मिलना स्वाभाविक है.

उन्होंने समझाया कि स्पिन की मददगार पिचों पर तेज गेंदबाजों की भूमिका सीमित हो जाती है. उनका काम नई गेंद से शुरुआती स्पेल डालना या फिर स्पिनरों को आराम देने के लिए बीच में कुछ ओवर गेंदबाजी करना होता है. ऐसी परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों से लगातार विकेट लेने की उम्मीद करना उचित नहीं है.

कैफ का मानना है कि श्रीलंका में विकेट नहीं मिलने का मतलब यह नहीं कि सिराज की गेंदबाजी में कोई कमी आ गई है. एक अनुभवी तेज गेंदबाज का आकलन उसके पूरे प्रदर्शन और खासकर विदेशी परिस्थितियों में उसकी सफलता के आधार पर होना चाहिए.

'इनका बस चले तो सचिन तेंदुलकर को भी ड्रॉप कर दें'

मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट की चयन नीति पर तंज कसते हुए सचिन तेंदुलकर का उदाहरण भी दिया. कैफ के मुताबिक अगर मौजूदा टीम मैनेजमेंट का बस चलता, तो वह सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज को भी दो-तीन खराब मैचों या एक खराब सीरीज के बाद टीम से बाहर कर देता.

उनका कहना था कि टीम मैनेजमेंट पहले भी कई खिलाड़ियों के साथ ऐसे फैसले कर चुका है और अब मोहम्मद सिराज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है. कैफ ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर खिलाड़ी के करियर में उतार-चढ़ाव आते हैं. लेकिन एक खराब सीरीज किसी खिलाड़ी के वर्षों के योगदान और मैच जिताने वाले प्रदर्शन को खत्म नहीं कर सकती.

जडेजा को बाहर बैठाने पर भी उठाए सवाल

मोहम्मद कैफ ने सिर्फ मोहम्मद सिराज ही नहीं, बल्कि अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए. कैफ ने कहा कि जडेजा जैसे खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 350 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं. वह लंबे समय से भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें बाहर बैठाकर वॉशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता देना सही फैसला नहीं है.

जडेजा ने इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया था. जुलाई 2025 में बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट में जडेजा ने पहली पारी में 89 रन और दूसरी पारी में नाबाद 69 रन बनाए थे. भारत ने यह मुकाबला 336 रन से जीता था.

इतना ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की उस सीरीज में जडेजा ने 516 रन बनाए थे. उनका बल्लेबाजी औसत 86 का रहा था. इस दौरान उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतक लगाए थे.

कैफ का मानना है कि इतने शानदार रिकॉर्ड और अनुभव वाले खिलाड़ी को नजरअंदाज करना उचित नहीं है. वॉशिंगटन सुंदर प्रतिभाशाली ऑलराउंडर हैं, लेकिन जडेजा के अनुभव और पिछले प्रदर्शन को भी चयन के समय महत्व दिया जाना चाहिए.

क्या टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के साथ कर रहा है नाइंसाफी?

मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी अनुभवी खिलाड़ी को इस तरह नजरअंदाज किया गया है. उनके मुताबिक पहले भी कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो चुका है और अब सिराज तथा जडेजा के मामले में भी यही रवैया दिखाई दे रहा है.

कैफ का मानना है कि टीम में युवा खिलाड़ियों को मौके मिलना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि अनुभवी और मैच जिताने वाले खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शन को भुला दिया जाए.

सिराज के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाई, वह न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में टीम की पहली पसंद क्यों नहीं बन पाया?

टीम मैनेजमेंट के फैसले ने ना सिर्फ कैफ बल्कि सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे क्रिकेटर्स भी हैरान हैं लेकिन टीम मैनेजमेंट ने वेलिंगटन टेस्ट को सही माना है , बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने कहा है कि टीम मैनेजमेंट ने बेस्ट इलेवन खिलायी है.