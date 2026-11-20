'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए बैठी है और दिन बड़ा कलेक्शन कर रही है. वहीं रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को इस फिल्म ने अपनी रिकॉर्ड बुक में एक और मील का पत्थर पार कर लिया है. दरअसल इसने यश की 'KGF चैप्टर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

'रामायण' ने 15वें दिन कितनी की कमाई?

'रामायण' की कमाई में 15वें दिन काफी मंदी देखी गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रपोर्ट के मुताबिक इसने 15वें दिन यानी तीसरे थर्सडे को 19.35 करोड़ की नेट कमाई की. जिसके बाद इसका भारत में अब तक का कुल नेट कलेक्शन 863.75 करोड़ रहा और इसकी ग्रॉस कमाई 1032.15 करोड़ रुपये पहुंच गई. वहां विदेशों में, फिल्म ने 15वें दिन 5.00 करोड़ की कमाई की, जिससे ओवरसीज में इसकी कुल ग्रॉस कलेक्शन 515.00 करोड़ तक पहुंच गया है. जबकि फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 1547.15 करोड़ हो गया है.

'रामायण' ने 15वें दिन केजीएफ 2 को दी मात

यश की 'रामायण' ने रिलीज के 15वें दिन एक्टर की सबसे बड़ी फिल्म केजीएफ 2 के लाइफटाइम कलेक्शन 859.70 करोड़ को मात दे दी. इसी के साथ 'रामायण' भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है. अब इसके निशाने पर प्रभास की बाहुबली 2 (1030.42 करोड़) है. देखने वाली बात होगी कि क्या 'रामायण' तीसरे वीकेंड पर बाहुबली 2 को पछाड़ कर भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म की पोजिशन पर काबिज हो पाती है या नहीं.

'रामायण' के बारे में

बता दें कि 'रामायण' नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं.वहीं फिल्म के अन्य कलाकारों में रवि दुबे, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह सनी देओल और लारा दत्ता सहित कई शामिल हैं. ये फिल्म दो पार्ट में बनी है. 'रामायण पार्ट 1' दिवाली से पहले 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहीं 'रामायण पार्ट 2' के साल 2028 की दिवाली पर आने की उम्मीद है.