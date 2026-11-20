साउथ सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक 'ओम: ऑपरेशन मोल' आज यानी 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. धनुष, ममूटी, श्रीलीला और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के कई शोज हाउसफुल जा रहे हैं.

रिलीज होते ही दर्शकों ने पहले दिन पहला शो देखा और सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है. लोग फिल्म के पहले हाफ, कलाकारों की एक्टिंग और दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. खासतौर पर फिल्म के इमोशनल इंटरवल सीन ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. चलिए जानते हैं कि लोगों को 'ओम' कैसी लगी.

'ओम' को लेकर क्या बोले दर्शक?

राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शक पैसा वसूल बता रहे हैं. खबरों के मुताबिक, देशभर के कई सिनेमाघरों में सुबह के शो हाउसफुल रहे. फैंस इस एक्शन थ्रिलर का पहला शो देखने के लिए बड़ी संख्या में थिएटर पहुंचे. इसी के साथ सोशल मीडिया पर फिल्म के शुरुआती रिव्यू भी सामने आने लगे हैं.

#OM – An Excellent First Half! 🔥 (1 Hour 35 Minutes) Brilliant screenplay and outstanding BGM! Dhanush, Mammootty and Sai Pallavi have delivered fantastic performances. Sai Pallavi is particularly engaging and impressive. A gripping first half so far! 💥🎬 https://t.co/72rfO8K2ne — venkat (@Venkatbw) November 20, 2026

'ओम' के पहले हाफ को दर्शकों ने बताया शानदार

'ओम' देखने के बाद दर्शकों ने इसके पहले हाफ की जमकर तारीफ की है. धनुष की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया है. वहीं, ममूटी की स्क्रीन प्रेजेंस और साई पल्लवी के अभिनय को भी खूब सराहना मिल रही है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को पसंद आया है. इसके अलावा सिंगल-शॉट सीक्वेंस और 'आलाकाला' गाने की भी तारीफ हो रही है.

#OM 🪓 First Half is neat and engaging with blended into the story plot from start till pre interval 👏🏽 Unexpected interval block 🫪💔 Waiting for the Second Half 🤞🏽 #OperationMole https://t.co/qIe4Ihlr8y — 𝙉𝙚𝙡𝙨𝙤𝙣 𝙅𝙞 (@Nelson_Ji) November 20, 2026

एक दर्शक ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'ओम का पहला हाफ 2026 में अब तक देखे गए सबसे बेहतरीन पहले हाफ में से एक है. फिल्म की रफ्तार काफी अच्छी है और कहानी तेजी से आगे बढ़ती है. इंटरवल बेहद इमोशनल है.'

#OM - A Neat and Engaging entertainer🤝 As Clearly shown in the trailer, it goes with the same plot and conflicts. No major Twists and turns Loved the Interval, Forest Fight sequence & Climax 🔥 https://t.co/ZaNG32fYNA — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) November 20, 2026

धनुष-ममूटी और साई पल्लवी की हो रही तारीफ

वहीं, एक दूसरे यूजर ने फिल्म को 'दिमाग हिला देने वाली अंडरकवर ऑपरेशन थ्रिलर' बताया. उन्होंने लिखा, 'ये दिमाग हिला देने वाली अंडरकवर ऑपरेशन थ्रिलर है. धनुष ने शानदार काम किया है. ममूटी ने भी दिल जीत लिया. साई पल्लवी अपने किरदार के लिए एकदम सही हैं.'

एक अन्य दर्शक ने धनुष के एक्शन सीन की तारीफ करते हुए लिखा, 'ओम में धनुष का एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े कर देने वाला है. 'वीझा वीरा' गाने का इस्तेमाल भी शानदार तरीके से किया गया है. 'अन्नामलैयारुकु अरोगरा' वाले हिस्से में जिस तरह का जोश दिखाया गया है, वो कमाल है.'

#OM Review ~ Positive : Dhanush , mamooty, Sai pallavi , screen play top notch , mental mass interval stretch climax therii🔥🔥💥💥 Negative : Nothing Sure shot blockbuster loading 💥🔥🔥🔥🔥🔥 — User Not Available (@Uruppada_poren) November 20, 2026

फिल्म के इंटरवल सीन को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. कई लोगों ने इसे इमोशनल, चौंकाने वाला और शानदार तरीके से फिल्माया गया बताया है. इसके अलावा लाल चंदन की तस्करी से जुड़े सीक्वेंस और इंटरवल से पहले के हिस्से की भी तारीफ हो रही है.

एक दर्शक ने लिखा, 'पहला हाफ बढ़िया और दिलचस्प है. कहानी की शुरुआत से लेकर इंटरवल से ठीक पहले तक सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है. इंटरवल एकदम चौंकाने वाला है. अब दूसरे हाफ का इंतजार है.'

Entertaining by parts with Good interval bang. The operation #OM worked out establishment of characters and storyline was decent and predictable with commercial aspects. Second half awaits.🫡🔥 #DHANUSH #OM #Mammootty #SaiAbhyankkar https://t.co/cWSDfoHHr4 — Karthikuuu (@Anchor_Karthik_) November 20, 2026

एक दर्शक ने फिल्म को एवरेज बताते हुए लिखा, 'शानदार कास्टिंग. धनुष ने बेहतरीन काम किया है. ममूटी की एक्टिंग सधी हुई है और साई पल्लवी अपने किरदार में एकदम फिट हैं. नसीरुद्दीन शाह के किरदार का सही इस्तेमाल नहीं हुआ. गाने, लोकेशन और कैमरा वर्क अच्छे हैं. धनुष की सिंगल-शॉट एंट्री, इंटरवल का हिस्सा, 'वीझा वीरा' गाने का इस्तेमाल और कोर्ट वाले सीन खास हैं. कहानी को विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसमें कोई बहुत दमदार पल या जज्बात नहीं हैं. फिल्म औसत है.'

#OM - Superb Casting. Dhanush Shines. Settled Act from Mammooka, Sai Pallavi Pakka. Nazrudeen Wasted. BGM, Songs, Location, Camera Work Good. Single Shot D Intro, Interval Stretch, Veezha Veera Placement, Court Seq r highlights. Detailed Narration, But Lacks high moments or emotions. AVERAGE! — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 20, 2026

'ओम: ऑपरेशन मोल' के बारे में जानिए

राजकुमार पेरियासामी ने इस फिल्म का निर्देशन करने के साथ इसकी कहानी भी लिखी है. फिल्म को धनुष, श्रद्धा अग्रवाल और अजमत जगमग ने प्रोड्यूस किया है. इसे वंडरबार फिल्म्स और आरटेक स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म 20 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. तमिल के अलावा इसे तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया गया है.

फिल्म में धनुष, ममूटी और साई पल्लवी के अलावा श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह, इंद्रांस और चैतू जोंनलगड्डा भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर ने तैयार किया है. अब देखना होगा कि सोशल मीडिया पर मिल रही शुरुआती तारीफ का असर फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पर कितना पड़ता है.

क्या है 'ओम: ऑपरेशन मोल' की कहानी?

फिल्म की कहानी लाल चंदन की तस्करी और इसके पीछे काम करने वाले माफिया की दुनिया पर आधारित है. इसमें पुलिस और तस्करों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है. कहानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैले शेषाचलम के जंगलों में होने वाली लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है.

फिल्म में धनुष एक अंडरकवर अधिकारी के किरदार में हैं, जो तमिलनाडु की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़ा है. वो लकड़ी काटने वाले का भेष बदलकर तस्करों के गिरोह में शामिल हो जाता है. वहीं, साई पल्लवी आईपीएस अधिकारी नित्या रेड्डी के रोल में हैं. ममूटी फिल्म में सिया नाम के एक रहस्यमयी शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जिसका लाल चंदन की तस्करी से गहरा कनेक्शन है.