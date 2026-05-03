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एक ही शादी में पहुंचे एक्स कपल समंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य, अपने-अपने पार्टनर्स संग आए नजर

साउथ इंडस्ट्री के एक्स कपल नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु को हाल ही में एक रिसेप्शन में एक साथ देखा गया. इस दौरान दोनों अपने-अपने पार्टनर्स संग आए नजर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 May 2026 11:15 AM (IST)
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फिल्म निर्माता सुनील नारंग की बेटी सिमरन नारंग ने हाल ही में शादी रचाई है. वहीं बीती रात हैदराबाद में रिसेप्शन हुआ, जिसमें टॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. दिलचस्प बात ये रही कि इस फंक्शन में एक्स कपल नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु भी शामिल हुए. दोनों अपने-अपने पार्टनर्स के साथ नजर आए. उनके कई वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं. 

रिसेप्शन में हुआ नागा चैतन्य और सामंथा का आमना-सामना
सामंथा रुथ प्रभु अपने पति राज निदिमोरु के साथ पहुंचीं और इस दौरान वो काफी खुश नजर आईं. उनके चेहरे की मुस्कान लगातार बनी रही, जिसने सबका ध्यान खींचा. इस खास मौके पर सामंथा ने पर्पल और गोल्डन साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वो पैपराज़ी को पोज देती दिखीं.

 
 
 
 
 
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वहीं दूसरी वीडियो में नागा चैतन्य अपनी पत्नी शोभिता धुलिपाला के साथ रिसेप्शन में पहुंचते नजर आए. इस खास मौके पर नागा चैतन्य सूट-बूट में नजर आए, वहीं शोभिता ने ब्लू और पिंक साड़ी पहनकर अपनी एलिगेंट स्टाइल से सबका ध्यान खींचा. रिसेप्शन में एंट्री से पहले नागार्जुन और अमला ने पपराज़ी के लिए पोज दिए, वहीं चैतन्य और शोभिता ने भी साथ में तस्वीरें क्लिक कराईं.

ये भी पढ़ेंः 46 की उम्र में उर्वशी ढोलकिया का ग्लैमरस अंदाज, ब्लैक बिकिनी पहन बीच के किनारे दिए पोज, देखें तस्वीरें

 
 
 
 
 
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बता दें, रिसेप्शन से नागा चैतन्यऔर सामंथा रुथ प्रभु की मुलाकात की कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस की एक्साइमटमेंट जरूर बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा, 'क्या सामंथा और नागा चैतन्य उसी शादी में मिले थे?' वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा, 'मैं सोच रहा हूं कि क्या वे सभी आपस में मिले होंगे.' एक फैन ने कमेंट किया, 'कोई नजर नहीं, अब सब खुश नजर आ रहे हैं.'

बता दें, सामंथा और नागा चैतन्य ने साल 2010 में फिल्म 'ये माया चेसावे' में साथ काम किया था. साथ काम करते-करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने कई सालों तक ऑन-ऑफ डेटिंग की. सामंथा और नागा चैतन्य ने जनवरी 2017 में हैदराबाद में सगाई के बाद, अक्टूबर 2017 में गोवा में दोनों ने ग्रैंड वेडिंग की. हालांकि, शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और 2021 में अपनी वो अलग हो गए. 

ये भी पढ़ेंः वीर पहाड़िया के बाद क्या तारा सुतारिया को फिर हुआ प्यार? आदित्य रॉय कपूर संग जुड़ रहा नाम

इसके बाद साल 2024 में नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला के साथ शादी रचा ली. वहीं सामंथा ने दिसंबर 2025 में राज निदिमोरु संग शादी कर ली.

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Published at : 03 May 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Sobhita Dhulipala Samantha Ruth Prabhu Naga Chaitanya Raj Nidimoru
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