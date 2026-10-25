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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'कांतारा' के बाद रुक्मिणी का नया अवतार, थारा बनकर करेंगी एंट्री

'कांतारा' के बाद रुक्मिणी का नया अवतार, थारा बनकर करेंगी एंट्री

‘कांतार चैप्टर 1’ फेम रुक्मिणी वसंत डायरेक्टर श्री कार्तिक की नई फिल्म में थारा के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म में देव रामनाथ और विनायक वैथियानाथन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 25 Oct 2026 12:13 PM (IST)
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फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचने वाली एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत जल्द ही एक नई फिल्म में नजर आएंगी. शुक्रवार को फिल्म के मेकर्स ने रुक्मिणी का अपनी टीम में स्वागत करते हुए उनके किरदार की जानकारी दी. वो डायरेक्टर श्री कार्तिक की अगली फिल्म में थारा का किरदार निभाएंगी.

श्री कार्तिक ने किया स्वागत

अभी फिल्म के नाम का ऐलान नहीं किया गया है. इस फिल्म में रुक्मिणी लीड रोल में होंगी और उनके साथ देव रामनाथ और विनायक वैथियानाथन भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

डायरेक्टर श्री कार्तिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''ईश्वर के आशीर्वाद से बेहद टैलेंटेड कलाकार रुक्मिणी के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं. एक मजेदार, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्म आने वाली है. 'ओके ओका जीवितम' की तरह यह फिल्म भी हमेशा आपके दिलों में रहेगी.''

उन्होंने पोस्ट में रुक्मिणी को टैग करते हुए फिल्म को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया. यह पहली बार होगा जब रुक्मिणी वसंत और डायरेक्टर श्री कार्तिक किसी फिल्म में साथ काम करेंगे. फिल्म का निर्माण मैडबॉयज एंटरटेनमेंट और सिरुनी सिने कॉर्पोरेशन मिलकर कर रहे हैं, जबकि साईकृष्णा गडवाल इसके को-प्रोड्यूसर हैं.

इससे पहले श्री कार्तिक फिल्म 'कानम' के जरिए चर्चा में आए थे. इस फिल्म में टाइम ट्रैवल जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट को मां और बेटे के भावनात्मक रिश्ते के साथ जोड़ा गया था. अब वह एक नए प्रोजेक्ट के साथ लौट रहे हैं, जिसमें अलग-अलग कलाकारों और क्रिएटिव टीम के साथ एक नई कहानी पेश करने की तैयारी है.

अनाउंसमेंट वीडियो में दिखी पहली झलक

मेकर्स ने रुक्मिणी के किरदार थारा का परिचय एक अनाउंसमेंट वीडियो के जरिए कराया. इस वीडियो में श्री कार्तिक, देव रामनाथ और विनायक वैथियानाथन थारा के किरदार को फाइनल करने की कोशिश करते नजर आते हैं. इसी बीच अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, जो तीनों को चौंका देता है. इसके बाद रुक्मिणी वसंत की एंट्री होती है और दर्शकों को उनके किरदार की पहली झलक देखने को मिलती है.

 
 
 
 
 
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Published at : 25 Oct 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
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