साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर विश्वक सेन के लिए आज का दिन काफी खास है. उनकी दो फिल्में एक ही दिन दर्शकों के सामने आई हैं. खास बात ये है कि इनमें से एक फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जबकि दूसरी ने ओटीटी पर दस्तक दी है. ऐसे में विश्वक सेन के फैंस के लिए ये वीकेंड किसी डबल धमाके से कम नहीं होने वाला है. अब दर्शक एक ही दिन में उनकी दो अलग-अलग फिल्मों का मजा ले सकते हैं.

आठ साल बाद आया 'ई नागरानिकी एमाइंदी' का सीक्वल

विश्वक सेन की फिल्म 'ई नागरानिकी एमाइंदी' का सीक्वल 'ईएनई रिपीट' आज, 19 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है. पहली फिल्म करीब आठ साल पहले रिलीज हुई थी. अब इसके सीक्वल को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है. फिल्म का निर्देशन तरुण भास्कर ने किया है.

इसमें अभिनव गोमतम, वेंकटेश काकामानु और श्रीनाथ मागंती अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को कितना पसंद आती है और बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है.

ओटीटी पर रिलीज हुई विश्वक सेन की 'कल्ट'

वहीं, विश्वक सेन की हालिया थिएटर रिलीज फिल्म 'कल्ट' ने भी आज ओटीटी पर दस्तक दे दी है. स्लैशर जॉनर की इस फिल्म को 30 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. अब थिएटर में आने के महज तीन हफ्ते बाद ही फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है. दर्शक इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. खास बात ये है कि फिल्म तेलुगु के अलावा हिंदी और तमिल भाषाओं में भी उपलब्ध है. यानी अलग-अलग भाषाओं के दर्शक भी इस फिल्म का मजा ले सकेंगे.

फैंस को मिला डबल धमाका

कुल मिलाकर विश्वक सेन के फैंस के लिए ये वीकेंड काफी मजेदार होने वाला है. एक तरफ वो सिनेमाघरों में 'ईएनई रिपीट' देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ घर बैठे ओटीटी पर 'कल्ट' का मजा ले सकते हैं. अब सबकी नजरें 'ईएनई रिपीट' के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर टिकी हैं. शुरुआती प्रीमियर से मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद देखना होगा कि फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.