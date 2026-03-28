बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. दोनों सोशल मीडिया पर अपने पीडीए मूमेंट की फोटोज शेयर करते रहते हैं. लकिन पिछले 14 दिनों से ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबा आजाद इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फोटो शेयर कर इस बारे में बताया है. खास बात ये है कि इस मुश्किल की घड़ी में ऋतिक उनक साथ हैं.

अस्पताल में भर्ती हैं सबा आजाद

सबा आजाद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर कई पोस्ट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. अब हाल ही में उन्होंने जो फोटो शेयर की है उससे फैंस की चिंता बढ़ गई है. इस फोटो में सबा हॉस्पिटल के बैड पर लेटी हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 14 दिन. साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस, ये कितना बेकार है! मैं जो हमेशा घर का खाना खाती हूं, हर जगह गुनगुने पानी की बोतल साथ रखती हूं, उसके बाद भी ये पेट का इन्फेक्शन अचानक हो गया. वो भी साल के सबसे बिजी दिनों में.'

सबा का हुआ 4 किलो वजन कम

कैप्शन में आगे सबा ने लिखा, 'दो हफ्तों में मेरा 4 किलो वजन कम हो गया है, जो पहले से ही इतना कम था. मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूं. अगर एक दिन मैं दिन में दो बार एक्सरसाइज कर लूं, पुल-अप्स करती हूं, वेट उठाती हूं और तो अगले दिन मेरा वजन आधा हो जाता है. लानत है, वजन उठाना तो दूर मुझमें एक टुथपिक तक उठाने की भी ताकत नहीं है. तो कृपया अपने पेट की सेहत के लिए सलाद के पत्ते और सब्जियां ऐसे धोएं जैसे आपकी जिंदगी इस पर डिपेंड करती हो, क्योंकि कभी-कभी सचमुच ऐसा ही होता है! हमारा नया तरीका है बेकिंग सोडा + सब्जी धोने का घोल.'

ऋतिक हैं पूरी तरह से साथ

सबा ने इस पोस्ट में बताया है कि ऐसे समय में उनके साथ ऋतिक रोशन पूरी तरह से खड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि ये फोटो ऋतिक ने ही क्लिक की है. ये बताते हुए उन्होंने लिखा, इन्होंने मेरे चिड़चिड़े मन को हमेशा खुश रखा है और हमेशा मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हंसी-मजाक ढूंढ लेते हैं. PS - 'मैं उतनी छोटी नहीं हुई हूं जितनी यहां दिख रही, बिस्तर बहुत बड़ा है और एंगल भी चौड़ा है.'