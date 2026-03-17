शादी के बाद काम पर लौटीं रश्मिका मंदाना, 'मैसा' के सेट से पोस्ट शेयर कर दिया बड़ा अपडेट

बड़े पर्दे पर 'मैसा' (Mysaa) की तैयारी जोरों पर है, जिसमें पैन-इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं. रश्मिका अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से हर बार फैंस को हैरान कर देती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. 'मैसा' में वह एक बेहद शक्तिशाली किरदार में दिखेंगी, जो उनकी पुरानी इमेज को पूरी तरह बदल सकता है. शादी के बाद, अब रश्मिका मंदाना ने 'मैसा' की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है.

शादी के बाद काम पर लौटीं रश्मिका मंदाना

​अपनी शादी और उसके बाद की रस्मों और जश्न को पूरा करने के बाद, रश्मिका अब ऑफिशियली फिल्म की शूटिंग पर लौट आई हैं. रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर डायरेक्टर रविंद्र पुल्ले की एक स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए सेट की एक झलक शेयर की है.

इस विजुअल में टीम एक बहुत ही बड़े और खुले इलाके में शूटिंग करती दिख रही है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी काफी गंभीर और रोमांचक होने वाली है. इस पोस्ट के साथ एक बहुत ही दिलचस्प कैप्शन भी दिया गया है, जिसमें लिखा है: 'द हंट बिगिन्स'.





बता दें, मेकर्स ने हाल ही में 'मैसा' की पहली झलक दिखाई है, जिसने सोशल मीडिया पर तुरंत तहलका मचा दिया. रश्मिका मंदाना का इंटेंस, रॉ और बिल्कुल अनोखा लुक, साथ ही बैकग्राउंड स्कोर की जमकर तारीफ हो रही है. जेक्स बिजॉय के म्यूजिक और जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ, यह फिल्म दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए तैयार है.

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​'अनफॉर्मूला फिल्म्स' के प्रोडक्शन और रविंद्र पुल्ले के निर्देशन में बनी 'मैसा' एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जिसकी कहानी आदिवासी इलाकों पर आधारित है. यह फिल्म शानदार विजुअल्स, एक दमदार कहानी और रश्मिका की एक यादगार परफॉरमेंस का वादा करती है.