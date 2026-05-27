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विजय देवरकोंडा के गले में दिखा रश्मिका मंदाना के नाम का पेंडेंट, फैंस बोले- 'ये तो भाई का मंगलसूत्र है'

Vijay Deverakonda Pendant: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर चर्चा में हैं. एयरपोर्ट पर विजय के गले में दिखे 'R' पेंडेंट ने फैंस का ध्यान खींच लिया, जिसे लोग रश्मिका के नाम से जोड़ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 May 2026 07:15 PM (IST)
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साउथ के पॉपुलर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दोनों की जोड़ी पहले से ही फैंस की फेवरेट मानी जाती है और अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा ध्यान विजय देवेरकोंडा के पेंडेंट ने खींचा. इस पेंडेंट पर 'R' बना हुआ था.

वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो में विजय और रश्मिका एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों काफी सिंपल और कैजुअल लुक में नजर आए. विजय ने बेज रंग की टी-शर्ट के साथ डार्क ट्राउजर पहना हुआ था और रश्मिका भी सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दीं. हालांकि, लोगों की नजर सबसे ज्यादा विजय की चेन पर जाकर रुकी. कैमरे में उनकी चेन में 'R' लेटर वाला पेंडेंट लगा हुआ है. वीडियो सामने आते ही फैंस ने इसे रश्मिका से जोड़ना शुरू कर दिया और इंटरनेट पर दोनों की केमिस्ट्री की चर्चा तेज हो गई.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर फैंस इस वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ये तो भाई का मंगलसूत्र है. वहीं दूसरे फैन ने लिखा, R मतलब रश्मिका. कई लोगों ने दोनों को मेड फॉर ईच अदर बताया.

ये भी पढ़ें: 'नहीं देखे पुराने सीरियल और फिल्में', स्क्रीन पर असली कृष्ण दिखने के लिए सिद्धार्थ गुप्ता ने किया ये काम

फिल्म से शुरू हुआ रिश्ता

विजय और रश्मिका पहली बार फिल्म 'गीता गोविंदम' के समय मिले थे, जिसमें उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इसके बाद दोनों ने 'डियर कॉमरेड' में भी साथ काम किया. कई सालों तक दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया. पिछले साल दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई का ऐलान किया था. इसके बाद 26 फरवरी को उदयपुर में दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

विजय और रश्मिका की आने वाली फिल्म 

वर्कफ्रंट की बात करें, तो विजय और रश्मिका फिल्म 'राणाबाली' में साथ नजर आने वाले हैं, जो 11 सितंबर को रिलीज हो रही हैं. ये शादी के बाद दोनों की पहली फिल्म होगी, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म का निर्देशन राहुल संकृत्यन कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी 1854 से 1878 के बीच की ऐतिहासिक घटनाओं पर है. मेकर्स के अनुसार, फिल्म में इतिहास के उन पहलुओं को दिखाया जाएगा, जिनका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ. 

ये भी पढ़ें: 'अमर अकबर एंथोनी' की रिलीज के 49 साल पूरे, नीतू कपूर ने मनमोहन देसाई का जताया आभार

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Published at : 27 May 2026 07:15 PM (IST)
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Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
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