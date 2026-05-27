'उनकी आलोचना करना...', सीएम विजय के सपोर्ट में आए सुरेश गोपी, बोले- उन्हें अपना काम करने दीजिए

साउथ सुपरस्टार विजय अब राजनीति के भी बड़े चेहरे बन चुके हैं. जहां पहले फैंस उन्हें 'थलपति' के नाम से जानते थे, वहीं अब उनकी पहचान राज्य के नए सीएम के तौर पर हो रही है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद उन्होंने 10 मई को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. अब मलयालम एक्टर और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मुख्यमंत्री विजय को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है.

वो जहां चाहें आ सकते हैं- सुरेश गोपी

मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान सुरेश गोपी ने कहा, 'मुख्यमंत्री विजय को अपना काम करने दीजिए और खुद को साबित करने दीजिए. इससे पहले उनकी आलोचना करना सही नहीं होगा. लोगों ने उन्हें एक मौका दिया है. उन्हें अच्छा काम करने दें. अगर तमिलनाडु की वो पार्टी, जिसने जीत हासिल की है, केरल में शुरू होती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर वो आ रहे हैं, तो उन्हें आने दें. वो जहां चाहें (केरल) आ सकते हैं, उन्हें शुरुआत करने दें. सभी को आने दें और दुनिया और तमिल लोगों का भला करने दें.'

ये भी पढ़ें:- 'जन नायकन' की रिलीज से पहले CM विजय का बड़ा फैसला, पहले हफ्ते नई फिल्मों को मिलेगा 5 शोज का फायदा

केरल में बढ़ा रही दायरा

दरअसल, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) अब तमिलनाडु से बाहर अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है. ये पार्टी केरल में विस्तार की तैयारी में जुटी है. वायनाड और पलक्कड़ में पहले से एक्टिव TVK ने अब त्रिशूर में भी अपनी जिला इकाई शुरू कर दी है. वहीं, आने वाले महीनों में टीवीके का पूरे केरल में दायरा बढ़ाने का प्लान है.

टीवीके ने 108सीटें जीतकर रचा इतिहास

बता दें कि 10 मई को विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव था. TVK विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस समेत अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाई.

ये भी पढ़ें:- थलापति विजय से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का खुलासा, कहा- 'हमने 15 साल...'