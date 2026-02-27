हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाShiv-Parvati Coded: शिव-पार्वती जैसा हुआ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का शाही संगम, अरावली की वादियां बनी गवाह

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंध चुके हैं. इस कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इनकी तस्वीरें देखने के बाद फैंस लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 01:07 PM (IST)
साउथ के पॉपुलर कपल में से एक माने जाने वाले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा गुरुवार को शादी के बंधन में बंध गए. इनकी वेडिंग सेरेमनी काफी प्राइवेट थी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. कपल की शादी के बाद जैसे ही इनकी तस्वीरें सामने आई, फैंस ने उस पर जमकर प्यार लुटाया.

शादी की तस्वीरों में जहां रश्मिका ट्रेटिशनल रेड साड़ी और क्लासिक गोल्ड ज्वेलरी में किसी रानी से कम नहीं लग रही थीं. वहीं, विजय ऑफ-व्हाइट धोती, गोल्ड के आभूषण और कंधे पर लाल शॉल डाले एक दम राजा जैसे लग रहे थे. वैसे तो रश्मिका और विजय की शादी की कई तस्वीरें सामने आई हैं, सभी को खूब पसंद किया जा रहा है.

रश्मिका और विजय की इस तस्वीर ने जीता दिल

लेकिन, उनमें से एक तस्वीर पर लोगों की नजरें टिक गई हैं. जी हां, जिस तस्वीर की हम बात कर रहें हैं इसमें विजय अपनी दुल्हन रश्मिका का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप से बाहर ले जाते दिख रहे हैं. फोटो में विजय और रश्मिका का गठबंधन साफ दिख रहा है.

दोनों ने एक-दूसरे की छोटी उंगली पकड़ रखी है. वहीं, बैकग्राउंड में मेहमान नजर आ रहे हैं. साथ ही फूलों की बारिश ने इस पल को बेहद ही खास बना दिया है. कपल की इन तस्वीरों को देख फैंस इसका कनेक्शन सीधे पौराणक कथाओं से जोड़ रहे हैं.

 
 
 
 
 
रश्मिका और विजय की इस तस्वीर को देखने के बाद किसी ने इसे शिव-पार्वती कोडेड बताया तो किसी ने भक्ति, शक्ति और अनंत समर्पण का प्रतीक बताया. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इनकी शादी की तस्वीरें राम-सीता और शिव-पार्वती की जोड़ी की याद दिला रही है. वहीं, एक यूजर ने कहा कि साउथ इंडियन शादियों की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है. वहीं, रश्मिका और विजय ने भी अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर कर एक-दूसरे पर खूब प्यार बरसाया.

Published at : 27 Feb 2026 01:07 PM (IST)
Vijay Deverakonda RASHMIKA MANDANA
Embed widget