हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा‘रामायण’ की ‘सीता’ बनीं AI का श‍िकार, वीडियो शेयर कर बताया स्विमसूट वाली तस्वीरों का सच

‘रामायण’ की ‘सीता’ बनीं AI का श‍िकार, वीडियो शेयर कर बताया स्विमसूट वाली तस्वीरों का सच

Sai Pallavi On Viral Photos: साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने अपनी स्विमसूट वाली वायरल तस्वीरों को सच बताया.

By : सखी चौधरी | Updated at : 27 Sep 2025 07:46 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में लेकर काफी बज बना हुआ. जिसमें रणबीर कपूर ‘श्रीराम’ और साई पल्लवी ‘माता सीता’ का रोल निभाने वाली हैं. लेकिन इस वक्त एक्ट्रेस इस फिल्म की वजह से नहीं अपनी कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस वेकेशन के लिए विदेश गई थी. जहां से उनकी बहन ने समंदर किनारे से कई तस्वीरें शेयर की थीं. इसके बाद एक्ट्रेस की स्विमसूट पहने कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी. जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा. अब एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों का सच बताया.

वायरल वीडियो पर साई ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल साई पल्लवी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने अपने वेकेशन ट्रिप की झलक फैंस को दिखाई. इसमें एक्ट्रेस अपनी बहन के साथ कभी सड़कों पर घूमती दिखी तो कभी समंदर किनारे मस्ती करती दिखी. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'ऊपर शेयर की गई फोटोज असली हैं.. AI जेनेरेटेड नहीं है..'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sai Pallavi (@saipallavi.senthamarai)

यूजर्स ने लुटाया एक्ट्रेस पर प्यार

साई के इस कैप्शन से अब यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस की स्विमसूट वाली सारी फोटोज AI जेनेरेटेड, उन्हें मॉर्फ किया गया था. एक्ट्रेस की वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘कैप्शन बढ़िया है.’ दूसरे ने लिखा, 'एक कैप्शन से ही सबको रोस्ट कर दिया..' एक ने कहा, 'हम जानते हैं मैम कि आप असली हीरा हो..’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sai Pallavi (@saipallavi.senthamarai)

इस फिल्म में नजर आएंगी साई पल्लवी

वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार साई पल्लवी को फिल्म 'थंडेल' में देखा गया था. फिल्म में उनके साथ नागा चैतन्य नजर आए थे. अब वो रणबीर कपूर के साथ 'रामायण' में दिखाई देंगी. इसके अलावा एक्ट्रेस की पाइपलाइन में एक और बड़ी फिल्म भी है. जिसमें वो आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं.

ये भी पढ़ें -

सलमान खान के सामने अमाल मलिक पर जमकर बरसीं गौहर खान, आवेज को भी दिया रिएलिटी चेक

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 27 Sep 2025 07:46 PM (IST)
Tags :
RAMAYAN Sai Pallavi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सारे घुसपैठियों को मुस्लिम देशों में बांट दो', RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- हमारे त्योहारों में दंगा...
'सारे घुसपैठियों को मुस्लिम देशों में बांट दो', RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- हमारे त्योहारों में दंगा...
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
क्रिकेट
Watch: कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सारे घुसपैठियों को मुस्लिम देशों में बांट दो', RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- हमारे त्योहारों में दंगा...
'सारे घुसपैठियों को मुस्लिम देशों में बांट दो', RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- हमारे त्योहारों में दंगा...
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
क्रिकेट
Watch: कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
यूटिलिटी
बरसात के सीजन में घर में आने लगी हैं मक्खियां, ऐसे कर सकते हैं इनका इलाज
बरसात के सीजन में घर में आने लगी हैं मक्खियां, ऐसे कर सकते हैं इनका इलाज
शिक्षा
यूपी के स्टूडेंट्स के लिए आ गई गुड न्यूज, योगी सरकार ने स्कॉलरशिप पर ले लिया यह फैसला
यूपी के स्टूडेंट्स के लिए आ गई गुड न्यूज, योगी सरकार ने स्कॉलरशिप पर ले लिया यह फैसला
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget