नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में लेकर काफी बज बना हुआ. जिसमें रणबीर कपूर ‘श्रीराम’ और साई पल्लवी ‘माता सीता’ का रोल निभाने वाली हैं. लेकिन इस वक्त एक्ट्रेस इस फिल्म की वजह से नहीं अपनी कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस वेकेशन के लिए विदेश गई थी. जहां से उनकी बहन ने समंदर किनारे से कई तस्वीरें शेयर की थीं. इसके बाद एक्ट्रेस की स्विमसूट पहने कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी. जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा. अब एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों का सच बताया.

वायरल वीडियो पर साई ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल साई पल्लवी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने अपने वेकेशन ट्रिप की झलक फैंस को दिखाई. इसमें एक्ट्रेस अपनी बहन के साथ कभी सड़कों पर घूमती दिखी तो कभी समंदर किनारे मस्ती करती दिखी. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'ऊपर शेयर की गई फोटोज असली हैं.. AI जेनेरेटेड नहीं है..'

View this post on Instagram A post shared by Sai Pallavi (@saipallavi.senthamarai)

यूजर्स ने लुटाया एक्ट्रेस पर प्यार

साई के इस कैप्शन से अब यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस की स्विमसूट वाली सारी फोटोज AI जेनेरेटेड, उन्हें मॉर्फ किया गया था. एक्ट्रेस की वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘कैप्शन बढ़िया है.’ दूसरे ने लिखा, 'एक कैप्शन से ही सबको रोस्ट कर दिया..' एक ने कहा, 'हम जानते हैं मैम कि आप असली हीरा हो..’

View this post on Instagram A post shared by Sai Pallavi (@saipallavi.senthamarai)

इस फिल्म में नजर आएंगी साई पल्लवी

वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार साई पल्लवी को फिल्म 'थंडेल' में देखा गया था. फिल्म में उनके साथ नागा चैतन्य नजर आए थे. अब वो रणबीर कपूर के साथ 'रामायण' में दिखाई देंगी. इसके अलावा एक्ट्रेस की पाइपलाइन में एक और बड़ी फिल्म भी है. जिसमें वो आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं.

ये भी पढ़ें -

सलमान खान के सामने अमाल मलिक पर जमकर बरसीं गौहर खान, आवेज को भी दिया रिएलिटी चेक