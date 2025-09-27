हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसलमान खान के सामने अमाल मलिक पर जमकर बरसीं गौहर खान, आवेज को भी दिया रिएलिटी चेक

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें गौहर खान सिंगर अमाल मलिक की क्लास लगाती दिखी...

By : सखी चौधरी | Updated at : 27 Sep 2025 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में हर दिन नए-नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. वहीं अब वीकेंड के वार के कई प्रोमो भी सामने आ चुके है. जहां पहले सलमान खान सिंगर अमाल पर भड़कते नजर आए थे. वहीं एक वीडियो में एक्ट्रेस गौहर खान भी अमाल की जमकर क्लास लगाती दिखी. गौहर ने अपने पति के भाई आवेज दरबार को भी रिएलिटी चेक दिया.

गौहर खान ने आवेज दरबार को दिया रिएलिटी चेक

वीकेंड के वार के ये वीडियोज जियो हॉटस्टार ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए हैं. इसमें से एक में गौहर खान स्टेज पर एंट्री लेती नजर आई. दूसरी बार मां बनने के बाद एक्ट्रेस की ये पहली पब्लिक अपीरियंस है. वीडियो में एक्ट्रेस घवालों से मिलती हैं. पहले तो आवेज दरबार को डांट लगाते हुए कहती हैं कि आपको अपने मुद्दे खुद ही लड़ने होंगे. अगर आप ऐसे ही खोए रहेंगे तो आपको शो पर रहने का चांस नहीं मिलेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

अमाल मलिक पर भड़के सलमान और गौहर

इसके बाद गौहर खान सिंगर अमाल की भी जमकर क्लास लगाती हैं. एक्ट्रेस उनपर भड़कते हुए कहती हैं कि, ‘आपका किरदार यहां पर एकदम दोगला नजर आ रहा है. आप घर के अंदर किसी के भी नहीं हो..’ वहीं इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें सलमान खान अमाल को फटकार लगा रहे थे. भाईजान ने कहा, ‘आप यहां अपनी इमेज सुधारने आए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. हर बात में गालियां देना और फैमिली को बीच में लाना क्या ये सही है..’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

बिग बॉस 19’ अपडेट्स

बता दें कि घर में हाल ही में नेहल की दोबारा एंट्री हुई है. जो एलीमिनेट होने के बाद सीक्रेट रूम में थी. वहीं घर में कैप्टनसी टास्क भी हुआ. जिसे घरवालों के ज्यादा वोट पाकर फरहाना ने जीता. इसके अलावा शो के हालिया एपिसोड में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी.

महलों से भी खूबसूरत है परिणीति चोपड़ा का दिल्ली वाला ससुराल, इस घर में होगा एक्ट्रेस के बच्चे का वेलकम

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 27 Sep 2025 07:08 PM (IST)
Amaal Malik Gauahar Khan SALMAN KHAN Bigg Boss 19
