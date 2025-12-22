दिल्ली के संसद और इंडिया गेट के पास दिखे राम चरण, पेड्डी की लीक हुई शूट इमेज ने बढ़ाई एक्साइटमेंट
Upcoming Film Peddi: राम चरण की अपकमिंग फिल्म पेड्डी को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं अब फ़िल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनमें राम चरण दिल्ली में शूटिंग करते नजर आ रहे हैं.
जब से पेड्डी का अनाउंसमेंट वीडियो आया है, तब से लेकर इसके फर्स्ट-लुक पोस्टर और टीजर झलकियों तक, राम चरण की इस आने वाली फ़िल्म का हर कंटेंट सोशल मीडिया पर चर्चा और ट्रेंड का टॉपिक बना रहा है. इसका पहला गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज होते ही छा गया था और सिर्फ 24 घंटों में 46 मिलियन से ज़्यादा व्यूज के साथ यह साल के सबसे ज़्यादा देखे और पसंद किए जाने वाले गानों में शामिल हो गया. अब फ़िल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनमें राम चरण दिल्ली में शूटिंग करते नजर आ रहे हैं.
पेड्डी की लीक हुई शूट इमेज
अपकमिंग फिल्म पेड्डी को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी बीच सेट से सामने आई राम चरण की शूटिंग की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. लीक तस्वीरों में दिख रहा है कि कड़ाके की ठंड में राम चरण दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं.
उनका लुक काफी रॉ और अलग दिखाई दे रहा है, जिससे साफ पता लगता है कि वह इस फ़िल्म में बिल्कुल अलग तरह का किरदार निभा रहे हैं. इन लीक हुई झलकियों ने फ़िल्म को लेकर जिज्ञासा और इंतज़ार दोनों को और बढ़ा दिया है. ऐसा लग रहा है कि राम चरण इस बार एक बिल्कुल नए अवतार में पर्दे पर उतरने वाले हैं, जिसे बिग स्क्रीन पर देखना और भी रोमांचक होगा. दर्शक उनका से अवतार देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
🎬 PEDDI Shooting Update :— 𝐑𝐀𝐌 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐍 (@Iam_Muniraj) December 21, 2025
Ram Charan’s Peddi begins a key shooting schedule in Delhi, featuring major scenes at Rashtrapati Bhavan and other landmark locations.#Peddi #MegaPowerStar #RamCharan𓃵 pic.twitter.com/NlR5wMalvm
फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें राम चरण, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकारों नजर आने वाले हैं. इसका निर्देशन बुच्ची बाबू सना कर रहे हैं. फ़िल्म को मिथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा वृध्दि सिनेमा के बैनर तले बनाया जा रहा है और यह फ़िल्म अगले साल 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. दर्शक फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL