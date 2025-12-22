5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही 'धुरंधर' पूरे देश में छाई हुई है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस एक्साइटिंग स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना ने लीड रोल प्ले किया है. टेलीविजन स्टार सौम्या टंडन, ने फिल्म में अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाया है. उन्हें फिल्म में एक दमदा इमोशनल सीन के लिए खूब सराहना मिली है, जिसने दर्शकों को भी हैरान कर दिया. दरअसल एक बेहद हार्ट हिटिंग सीन में, सौम्या का किरदार अपने पति को एक बड़े पर्सनल लॉस के बाद थप्पड़ मारता है. इस सीन ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है. वहीं सौम्या ने बाद में खुलासा किया कि स्क्रीन पर दिखाया गया थप्पड़ पूरी तरह से असली था और एक ही टेक में फिल्माया गया था.

सौम्या ने ‘धुरंधर’ में असली में मारा था अक्षय को थप्पड़

रविवार को सौम्या ने अपने एक्ट (पहले ट्विटर) हैंडल पर शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर कीं और अपने इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया. पहली तस्वीर में वह निर्देशक आदित्य धर और अक्षय खन्ना के साथ सीन पर चर्चा करती नजर आ रही हैं.

इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "यह फिल्म में मेरा एंट्री सीन था, और इसे मिले प्यार ने मुझे सचमुच गदगद कर दिया है. इस सीन में मैंने एक साथ सब कुछ महसूस किया-अपने पति के लिए गुस्सा, क्योंकि वही हमारे बेटे की मौत का कारण थे, बेबसी और निराशा, और हम दोनों के बीच का गहरा दर्द, और हां, मैंने अक्षय को एक बार सचमुच थप्पड़ मारा, उनके क्लोज-अप शॉट के दौरान, क्योंकि आदित्य ने जोर देकर कहा था कि यह सीन असली लगना चाहिए."मैं धोखा देने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मेरे ब्रेकडाउन क्लोज-अप शॉट को एक ही टेक में शूट किया गया था.

दूसरी तस्वीर में सौम्या एक प्रार्थना सभा के दौरान फर्श पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं. उस पल के इमोशनल वेट को बयां करते हुए उन्होंने लिखा, “यह मेरे बेटे के निधन के बाद की प्रेयर मीट थी. उस पल का दर्द मेरे साथ बना रहा, यह सीधे दिल से निकला था.”

View this post on Instagram A post shared by Saumya Tandon (@saumyas_world_)

‘धुरंधर’ का दूसरा पार्ट कब रिलीज होगा?

‘धुरंधर’ हमजा की कहानी पर आधारित है, जो एक भारतीय जासूस है और रहमान डकैत के गिरोह का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान में घुसपैठ करता है. फिल्म के कलाकारों में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. ‘धुरंधर’ का दूसरा भाग 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है.