'मैं हाथ हिला रहा था, लेकिन किसी ने मुझे देखा तक नहीं' जब सुपरस्टार रजनीकांत का टूटा था घमंड

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. लेकिन सुपरस्टार ने हाल ही में एक ऐसा किस्सा सुनारा किया, जब उन्हें लगा कि उनकी स्टारडम वहां बिल्कुल भी मायने नहीं रखती. एक्टर ने हाल ही में बताया कि वो लोगों की तरफ हाथ हिला रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि लोग फोटो खिंचवाने आएंगे, लेकिन किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं. रजनीकांत ने कहा कि इस अनुभव ने उनका घमंड पूरी तरह तोड़ दिया था.

जब सुपरस्टार रजनीकांत का टूटा था घमंड

दरअसल, हाल ही में रजनीकांत 'आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन' के 45 साल पूरे होने और श्री श्री रवि शंकत के 70वें जन्मदिन पर आयोजित खास कार्यक्रम में शामिल हुए. इसी दौरान उन्होंने एक पुराना किस्सा साझा किया, जब बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में उनका घमंड टूट गया था.

राजनीकांत ने बताया कि एक बार श्री श्री रविशंकर ने उनसे पूछा था कि क्या वो आश्रम घूमना चाहेंगे? लेकिन उस वक्त सुपरस्टार होने के कारण वो ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे, जहां लोग उन्हें घेर लें, ऑटोग्राफ मांगें या फोटो खिंचवाने लगें. रजनीकांत ने बताया, 'गुरुदेव ने मुझसे उनके साथ चलने को कहा. मैंने उनसे कहा कि इससे आपको काफी परेशानी होगी. लेकिन उन्होंने जवाब दिया, ‘कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस साथ चलिए.'

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सुपरस्टार ने आगे कहा कि उन्हें लगा था कि वहां मौजूद लोग उन्हें पहचानेंगे, उनका नाम पुकारेंगे और फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे. उन्होंने कहा, 'मैंने वहां तमिलनाडु के कई लोगों को भी देखा था, इसलिए मुझे लगा कि लोग मुझे देखकर उत्साहित होंगे.'

"NOBODY RECOGNISED ME" : Superstar Rajnikanth shares a memory of an incident when Sri Sri Ravishankar invited him to an event where people immersed in spirituality failed to recognise him & how it crushed his ego. pic.twitter.com/EZWehaFlWT — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) May 12, 2026

'किसी ने मुझे देखा तक नहीं'

रजनीकांत ने आगे कहा, 'वहां हजारों लोग मौजूद थे. सच कहूं तो एक भी व्यक्ति ने मेरी तरफ नहीं देखा… फोटो और ऑटोग्राफ तो दूर, किसी ने मुझसे बात तक नहीं की. मैं हाथ हिला रहा था, लेकिन कोई मुझे देख ही नहीं रहा था. मैंने कई बड़े नेताओं और बिजनेसमैन से मुलाकात की है, लेकिन इस घटना ने मेरा घमंड तोड़ दिया.'

सुपरस्टार ने बताया कि इसके बाद श्री श्री रवि शंकत ने उनसे कहा कि वहां कोई 'डिस्टर्बेंस'नहीं होगी. इस पर राजनीकांत ने मजाकिया अंदाज में अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, 'इधर डिस्टर्ब हो गया.'

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रजनीकांत का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो रजनीकांत आखिरी बार फिल्म 'कूली' में नजर आए थे. अब वो जल्द ही जेलर 2 में दिखाई देंगे. 'जेलर 2' साल 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसे नेल्सन दिलीपकुमार ने निर्देशित किया है. फिल्म में राजनीकांत एक बार फिर ‘टाइगर’ मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आएंगे, जबकि रम्या कृष्णन उनकी पत्नी विजया ‘विजी’ पांडियन का रोल निभाएंगी.