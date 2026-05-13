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मुनव्वर फारूकी ने रिवील किया बेटी का नाम, पत्नी महजबीन ने दिखाई नन्ही परी की पहली झलक
स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी दूसरी बार पिता बने हैं. हाल ही में उनकी पत्नी महजबीन ने एक बेटी का जन्म दिया है. अब कपल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बेटी का नाम भी रिवील कर दिया है.
स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी पत्नी महजबीन फारूकी हाल ही में पेरेंट्स बने हैं. कपल ने बेटी का वेलकम किया है. अब दोनों से अपनी नन्हीं परी का नाम भी रिवील कर दिया है. आइए जानते हैं कपल की बेटी का क्या नाम है.
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Published at : 13 May 2026 11:23 AM (IST)
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