रिलीज से पहले रजनीकांत की 'जेलर 2' का धमाका, करोड़ों की OTT डील के साथ बनाया बड़ा रिकॉर्ड

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. पहले पार्ट की जबरदस्त सफलता के बाद अब इसके सीक्वल से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. मेकर्स इस फिल्म को 2026 के दूसरे हिस्से में बड़े लेवल पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ साउथ ही नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेश में भी शानदार कमाई कर सकती है. इसी बीच फिल्म की रिलीज से पहले ही 'जेलर 2' ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है.

फिल्म की हुई सबसे बड़ी डिजिटल डील

फिल्मीबीट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन प्राइम वीडियो ने इसके OTT राइट्स करीब 160 करोड़ रुपये में खरीद लिए हैं. ये डील तमिल सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल डील मानी जा रही है. इससे पहले कमल हासन और मणिरत्नम की फिल्म 'ठग लाइफ' के लिए 150 करोड़ रुपये का समझौता हुआ था. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी डील से फिल्म ने रिलीज से पहले ही मजबूत कमाई का रास्ता बना लिया है.

हालांकि, फिल्म को लेकर एक चिंता भी सामने आई है. हाल ही में फिल्म से जुड़ा कुछ कंटेंट ऑनलाइन लीक होने की खबर आई, जिससे मेकर्स और फैंस थोड़े परेशान हैं. इसके बावजूद टीम पूरी कोशिश कर रही है कि फिल्म को सुरक्षित रखा जाए और लीक को रोका जा सके. फैंस से भी अपील की गई है कि वो ऐसी किसी भी लिंक को शेयर न करें.

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फिल्म में है कई बड़े कलाकार

बता दें कि इस फिल्म को नेल्सन दिलीपकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें पहले पार्ट की तरह एक्शन और ड्रामा का जोरदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें रजनीकांत का किरदार और भी दमदार अंदाज में नजर आएगा. स्टार कास्ट भी काफी बड़ी है, जिसमें राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मोहनलाल, शिवा राजकुमार और विजय सेतुपति जैसे कलाकार शामिल हैं. वहीं, संगीत अनिरुद्ध रविचंदर का है, जिनका म्यूजिक पहले पार्ट में भी काफी हिट रहा था.

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