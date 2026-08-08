एक्टिंग छोड़ अमेरिका चले गए थे फहाद फासिल, फिर ऐसे बने साउथ के सबसे खूंखार विलेन

Fahadh Faasil Birthday: फिल्मी दुनिया में हमेशा से ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की खूब चर्चा होती है. हालांकि समय-समय पर निगेटिव रोल निभाने वाले एक्टर्स भी अपने बेहतरीन काम से ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि कई बार तो उनकी चर्चा फिल्म के लीड एक्टर से भी ज्यादा होती है. फिल्म 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' से ऐसा ही जलवा अभिनेता फहाद फासिल ने भी बिखेरा था.

फहाद फासिल ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. हालांकि उन्हें सबसे जायदा लोकप्रियता अल्लू अर्जुन की फिल्मों 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' ने दिलाई थी. हालांकि उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो एक्टिंग छोड़कर अमेरिका चले गए थे. आइए जानते हैं कि एक्टिंग छोड़ने वाले फहाद आखिर कैसे साउथ के सबसे पॉपुलर और खूंखार विलेन बन गए थे?



फ्लॉप रहा था फहाद फासिल का डेब्यू

फहाद फासिल आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका जन्म 8 अगस्त 1982 को केरल के आलप्पुषा में हुआ था. उनके पिता फाजिल मशहूर फिल्ममेकर हैं. फाजिल ने ही अपने बेटे को फ़िल्मी दुनिया में लॉन्च किया था, लेकिन उनकी पहली फिल्म कोई ख़ास कमाल नहीं कर पाई थी. फहाद की डेब्यू फिल्म 'Kaiyethum Doorath' थी. इसमें उनके किरदार का नाम सचिन था.

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इस मलयालम फिल्म की रिलीज के वक्त फहाद सिर्फ 19 साल के थे. इसमें उन्होंने एक्ट्रेस निकिता ठुकराल के साथ काम किया था. लेकिन, इस जोड़ी को दर्शकों ने बड़े पर्दे पर पसंद नहीं किया था और फहाद को भी दर्शकों ने नकार दिया था. इसकी असफलता से फहाद काफी निराश हो गए थे.

कई सालों तक अमेरिका में रहे

डेब्यू फिल्म के पिटने का फहाद को बड़ा झटका लगा था और फिर उन्होंने बड़ा कदम उठा लिया था. वो अपना घर-परिवार और देश छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे. वो सालों तक विदेश में रहे, हालांकि फिर भारत लौटकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में वापसी फिल्म 'केरल कैफे' से की थी. ये मूवी साल 2009 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

इन फिल्मों ने चमकाया फहाद का करियर

फिल्मी दुनिया में फहाद की वापसी सफल रही और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. अभिनेता ने फिर 'Chaappa Kurishu' जैसी फिल्म से खास पहचान बनाई. ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी. इसके बाद वो '22 फीमेल', 'कोट्टायम', 'रोल मॉडल्स', 'कारबन', 'सुपर डिलैक्स', 'डायमंड नेकलेस', 'डी कंपनी', 'टेक ऑफ' जैसी फिल्मों से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर हो गए थे.

'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' ने बना दिया साउथ का सबसे खूंखार विलेन

फहाद फासिल को जिन फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है उनमें प्रमुख रूप से 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' शामिल है. साल 2021 में आई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मुख्य भूमिका वाली फिल्म पुष्पा में चाहे फहाद का रोल छोटा था, लेकिन वो कम समय में ही बड़ा कमाल करने में कामबाब हुए थे. उन्होंने फिल्म के दूसरे पार्ट में सारी कसर निकाल ली थी.

2021 में आई पुष्पा में फहाद ने इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत नाम का किरदार निभाया था. टूटी-फूटी हिंदी और हरियाणवी भाषा बोलकर उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था और एक्टिंग के मामले में अल्लू को बराबर की टक्कर दी थी. उनके दमदार अभिनय और किरदार का सभी ने लोहा माना था.

पुष्पा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और साल 2024 में रिलीज हुई पुष्पा 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर निकली थी. इसने दुनियाभर में 1742 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कमाई करके बॉक्स ऑफिस हिला दिया था. इसके जरिए फहाद फासिल को देश भर में पहचान मिल गई थी.

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फहाद फासिल को कैसे मिली थी पुष्पा?

एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म के लिए उन्हें डायरेक्टर सुकुमारन ने अप्रोच किया था जो पहले से उनके काम से प्रभावित थे. कहानी सुनने के बाद उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी.

2014 में एक्ट्रेस नजरिया नजीम से की थी शादी

'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' की रिलीज के बीच रिलीज हुई फिल्म 'आवेशम' में भी फहाद को काफी पसंद किया गया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. फहाद की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेता ने साल 2014 में एक्ट्रेस नजरिया नजीम से शादी की थी. साल 2013 में ही कपल की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म 'बैंगलोर डेज' के सेट पर हुई थी और जल्द ही उनका रिश्ता शादी में तब्दील हो गया था.