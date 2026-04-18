हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनYeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर अरमान का दिल तोड़ेगी अभिरा, मायरा होगी जेल में सड़ने पर मजबूर!

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर अरमान का दिल तोड़ेगी अभिरा, मायरा होगी जेल में सड़ने पर मजबूर!

स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेहर की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से अरमान और अभिरा के बीच एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Apr 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी में इन दिनों सुधार देखने को मिल रहा है. हालांकि, अभी भी अरमान और अभिरा एक नहीं हो पाए हैं. मेहर की डेथ के बाद भी दोनों का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है.शो में अब तक देखने को मिला कि मायरा पुलिस को स्टेटमेंट देती है.

ऐसे में अपनी बेटी को लेकर अरमान और अभिरा एक-दूसरे से लड़ रहे होते हैं. इसी बीच मेहर का डैड वहां पहुंचते हैं और अरमान को धमकाने लगते हैं. गुस्से में मेहर के डैड को अरमान खूब पीटता है.पुलिस जैसे ही वहां आती है अरमान को अभिरा अपने साथ ले जाती है.

विद्या करेगी अभिरा को जलील

वहीं, मायरा अपनी मां की खूब तारीफ कर रही होती है. लेकिन, शो में जल्द ही एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.शो में देखने को मिलेगा कि अब अभिरा ही मायरा के केस को लड़ती है. इस बात को जानने के बाद विद्या गुस्सा हो जाती है. वो परिवार के सामने अभिरा को खूब जलील करने वाली है.

दूसरी तरफ केस लड़ने के लिए अभिरा पूरी तरह से तैयार होगी और वकील बन कोर्ट में एंट्री मारेगी.मायरा अपनी मां को देखने के बाद काफी इमोशनल हो जाती है. हालांकि, कोर्ट में मायरा को देख अभिरा घबरा जाएगी. मायरा के केस की वजह से अरमान और अभिरा धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आने लगे हैं.

एक बार फिर से अभिरा को अरमान शादी के लिए प्रपोज करेगा. हालांकि, अभिरा शादी से इंकार कर देगी. वो अरमान से कहेगी कि अब वो सिर्फ उसका दोस्त है. अभिरा की बातों को सुन अरमान का दिल टूटने वाला है. इधर, कोर्ट में अभिरा को मेहर का पिता मात देने वाला है. ऐसे में वो मायरा को जेल से नहीं निकाल पाएगी.

ये भी पढ़ें:-'फ्लाइट में वो लड़की कौन..' नगमा को आवेज दरबार ने दिया धोखा, इस एक्ट्रेस ने किया दावा

 

Published at : 18 Apr 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर अरमान का दिल तोड़ेगी अभिरा, मायरा होगी जेल में सड़ने पर मजबूर!
एक बार फिर अरमान का दिल तोड़ेगी अभिरा, मायरा होगी जेल में सड़ने पर मजबूर!
टेलीविजन
Anupama Spoiler: नई शुरुआत से पहले ही अनुपमा की जिंदगी होगी बर्बाद, शो में आएगा अब तक का बड़ा ट्विस्ट
नई शुरुआत से पहले ही अनुपमा की जिंदगी होगी बर्बाद, शो में आएगा अब तक का बड़ा ट्विस्ट
टेलीविजन
'फ्लाइट में वो लड़की कौन..' नगमा को आवेज दरबार ने दिया धोखा, इस एक्ट्रेस ने किया दावा
'फ्लाइट में वो लड़की कौन..' नगमा को आवेज दरबार ने दिया धोखा, इस एक्ट्रेस ने किया दावा
टेलीविजन
इस वजह से उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा है बड़ा ब्रेक, एक्ट्रेस का छलका दर्द
इस वजह से उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा है बड़ा ब्रेक, एक्ट्रेस का छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Skoda Kushaq 1.5 L Driving Review #skoda #kushaq #drivingreview #autolive
Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी
UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
आईपीएल 2026
आ रहा है KKR का तारणहार! अकेले बाजी पलटने वाले खिलाड़ी की एंट्री कंफर्म, अब मिलेगी पहली जीत?
आ रहा है KKR का तारणहार! अकेले बाजी पलटने वाले खिलाड़ी की एंट्री कंफर्म, अब मिलेगी पहली जीत?
बॉलीवुड
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
फूड
घर पर ऐसे बनाएं आम का पना, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी
घर पर ऐसे बनाएं आम का पना, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी
ऑटो
Car Care Tips: पंचर के बाद कितनी दूर चल सकती है कार? जानें Tubeless Tyre का ये राज
Car Care Tips: पंचर के बाद कितनी दूर चल सकती है कार? जानें Tubeless Tyre का ये राज
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget