सैटरडे भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'? 'धुरंधर 2' का हुआ खेल खराब

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. इसे 17 अप्रैल को रिलीज किया गया और इसे दर्शकों के साथ ही क्रिटिक्स से भी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसका सीधा फायदा बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिला. फिल्म ने ओपनिंग डे पर कमाल का बिजनेस किया. इसने पहले दिन हॉरर फिल्म 'मुंज्या' को पछाड़ दिया. ऐसे में अब दूसरे दिन की कमाई के भी शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसके बाद इसकी कमाई की रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये 'धुरंधर 2' की कमाई का रोड़ा बन गई है.

'भूत बंगला' की शनिवार की कमाई

'भूत बंगला' की दूसरे दिन ऑक्यूपेंसी पहले दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा रही, जिसके बाद शाम 7 बजे तक फिल्म ने करीब 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 11.11 करोड़ की कमाई कर ली है. जबकि इसकी ऑक्यूपेंसी 25 प्रतिशत दर्ज की गई है. जबकि फर्स्ट डे इसकी ऑक्यूपेंसी 19 प्रतिशत दर्ज की गई थी. अभी रात के शोज बाकी हैं. शनिवार को इसकी कमाई में कमाल की रफ्तार देखने के लिए मिली है.

फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी भूत बंगला 11.11 करोड़ (शाम 7 बजे तक के आंकड़े) 25 प्रतिशत धुरंधर 2 2.66 करोड़ (शाम 7 बजे तक के आंकड़े) 24 प्रतिशत

दूसरे दिन भी कर सकती है रिकॉर्ड तोड़ कमाई

'भूत बंगला' ने 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच शानदार शुरुआत की और इसे कहीं ना कहीं वीकेंड का फायदा भी मिला. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार की फिल्म दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 18-19 करोड़ नेट कलेक्शन कर सकती है. माना जा रहा है कि फिल्म की ऑक्यूपेंसी रात में और बढ़ सकती है. अगर ऐसा होता है तो कहा जा रहा है कि फिल्म 20 करोड़ का आंकड़ा टच कर सकती है. खैर, अभी फाइनल आंकड़े आने का इंतजार करना होगा, जो कि रात 10.30 बजे तक साफ हो पाएंगे.

'धुरंधर 2' की कमाई पर लगा ब्रेक

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज को 30 दिन पूरे हो चुके हैं और 31वें दिन भी फिल्म की कमाई जारी है लेकिन 'भूत बंगला' की रिलीज के बाद से इसकी कमाई पर असर पड़ा है. जहां फिल्म हर दिन 5-7 करोड़ का कलेक्शन कर रही थी वहीं, अक्षय की फिल्म की रिलीज के बाद इसकी कमाई 3 करोड़ से कम आंकी जा रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 30वें दिन यानी कि 17 अप्रैल को 2.70 करोड़ और 31वें दिन यानी कि 5वें शनिवार को शाम 7 बजे तक 2.66 करोड़ की कमाई कर चुकी है और इसकी ऑक्यूपेंसी 24 प्रतिशत दर्ज की गई है.