एआई के साथ फिर लौट रही है ‘कोचादियान’, 10 साल बाद बदले अंदाज में दिखे रजनीकांत

साल 2014 में रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने फिल्म ‘कोचादियान’ से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था. ये एक एनिमेटेड पीरियड ड्रामा थी जिसे भारत की पहली फोटोरियलिस्टिक परफॉर्मेंस मोशन कैप्चर फिल्म कहा गया था. फिल्म में रजनीकांत डबल रोल में नजर आए थे जबकि उनके साथ दीपिका पादुकोण, आर. शरतकुमार, आधी पिनिसेट्टी, जैकी श्रॉफ, नासर, शोभना और रुक्मिणी विजयकुमार जैसे कलाकार भी शामिल थे. किरदारों को कलाकारों की असली शक्ल-सूरत के मुताबिक डिजाइन किया गया था लेकिन इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और इसे काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था.

‘अवतार’ से तुलना और विजुअल्स पर सवाल

रिलीज के बाद कई रिव्यू में ‘कोचादियान’ की तुलना 2009 में आई हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार’ से की गई जो मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है. कई लोगों ने फिल्म के एनिमेशन और विजुअल क्वालिटी पर सवाल उठाए और कहा कि टेक्नोलॉजी उम्मीद के मुताबिक नहीं लगी. यही वजह रही कि फिल्म लोगों के दिलों में खास जगह नहीं बना पाई थी. हालांकि मेकर्स ने उस वक्त कुछ नया करने की कोशिश जरूर की थी जिसे भारत में पहले कभी नहीं आजमाया गया था.

एआई के साथ फिर लौट रही है ‘कोचादियान’

अब एक दशक बाद जब एआई धीरे-धीरे फिल्ममेकिंग की दुनिया बदल रहा है तो मेकर्स ने ‘कोचादियान’ को नए अंदाज में दोबारा पेश करने का फैसला किया है. प्रोडक्शन हाउस ईरोज ने फिल्म के री-इमेजिन्ड वर्जन का 48 सेकंड का टीजर रिलीज कर दिया है. इस टीजर में रजनीकांत एक बार फिर अपने डबल रोल में दुश्मनों से युद्ध करते नजर आ रहे हैं और इस बार विजुअल्स को पहले से ज्यादा बेहतर और रियल दिखाने की कोशिश की गई है. दीपिका पादुकोण की भी एक झलक टीजर में दिखाई देती है जिसने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है.

View this post on Instagram A post shared by Soundarya Rajinikanth (@soundaryaarajinikant)

सौंदर्या रजनीकांत का इमोशनल मैसेज

सौंदर्या रजनीकांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीजर शेयर करते हुए इसे अपने दिल के बेहद करीब बताया है. उन्होंने लिखा कि ‘कोचादियान री-इमेजिन्ड’ उनके लिए एक इमोशन है क्योंकि ये उनका पहला बड़ा कदम था. उन्होंने कहा कि सालों पहले उन्होंने कुछ ऐसा करने की हिम्मत की थी जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था. ये सफर उनके लिए चैलेंजिंग भी रहा और पर्सनल भी रहा है. उनके मुताबिक कुछ यात्राएं खत्म नहीं होतीं बल्कि वक्त के साथ बदलती और आगे बढ़ती रहती हैं.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है. कुछ यूजर्स ने विजुअल्स को लेकर निराशा जताई और कहा कि टेक्नोलॉजी को और बेहतर होने का इंतजार करना चाहिए था. वहीं कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि एडवांस एआई की मदद से फिल्म को बेहतर रूप में पेश किया जा सकता है. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कहानी दमदार है इसलिए मेकर्स को टेक्नोलॉजी के और विकसित होने का इंतजार करना चाहिए. अब देखना होगा कि री-इमेजिन्ड ‘कोचादियान’ लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं.