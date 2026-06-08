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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSouth Indian Movies and OTT: साउथ में इस हफ्ते ओटीटी-थिएटर में रिलीज हो रही ये 5 फिल्में, बंपर होगी कमाई, एंटरटेनमेंट का होगा धमाका

South Indian Movies and OTT: साउथ में इस हफ्ते ओटीटी-थिएटर में रिलीज हो रही ये 5 फिल्में, बंपर होगी कमाई, एंटरटेनमेंट का होगा धमाका

South Indian Movies and OTT: इस हफ्ते ओटीटी और थिएटर में साउथ की 5 फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए नजर डालते हैं उन फिल्मों और शोज पर.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 08 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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साउथ फिल्मों की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है. फैंस साउथ फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब इस हफ्ते भी साउथ की 5 फिल्में और शोज रिलीज होने हैं. आइए जानते हैं 8 जून से 14 जून तक साउथ की कौनसी फिल्में और शोज रिलीज होने हैं.

VARAVU

फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है. फिल्म 12 जून को रिलीज होगी. फिल्म को शाजी कैलास ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में जोजू जॉर्ज, अर्जुन अशोकन और मुरली गोपी जैसे स्टार्स हैं. ये मलयालम फिल्म है. फिल्म में एक ऐसे पहाड़ी कस्बे की कहानी दिखाई जाएगी जिसमें पावर, कंट्रोल और बदला होगा.

ड्रिडम 

ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. फिल्म को आप 12 जून से देख सकते हैं. इस फिल्म को मार्टिन जोसेफ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शेन निगम, सान्या, शोबी थिलाकन और कृष्णा प्रभा जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को मलयालम भाषा में देख सकते हैं.

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Sshhh सीजन 3

ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म Aha पर स्ट्रीम होगी. इसे आप 12 जून से देख पाएंगे. इसमें दिवि, थमिजवानी, दिव्या गणेशन और केइरा राठौड़ जैसे स्टार्स हैं. ये एक रोमांटिक ड्रामा और सोशल-कल्चरल सीरीज है. इसे आप तमिल और तेलुगू में देख सकते हैं.

 
 
 
 
 
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हबीबी

हबीबी थिएटर में रिलीज होगी और फिल्म को आप 12 जून से देख पाएंगे. इस फिल्म को मीरा कथिरावन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में ईशा, कस्तूरी राजा, मालविका मनोज और धनश्री सुधाकरन जैसे स्टार्स हैं. इसे आप तमिल भाषा में देख पाएंगे.

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सिंग गीथम

ये फिल्म 11 जून को रिलीज होगी. इस फिल्म को थिएटर में देख पाएंगे. फिल्म को सिंगीतम श्रीनिवासा राव ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में अहिल्या बामरू, अयान और शालिनी कोंडेपुडी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को आप तेलुगू भाषा में देख पाएंगे. ये एक म्यूजिकल फेंटेसी फिल्म है.


 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 08 Jun 2026 04:39 PM (IST)
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