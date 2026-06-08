292 करोड़ कमाने के बाद भी अभी तक क्यों हिट नहीं हुई 'पेद्दी'? बजट का 44% ही कर पाई वसूल

Peddi Box Office Collection: राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन फिल्म में जान्हवी कपूर के कैरेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छोड़ दी है, फिर भी फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा. इसकी ताबड़तोड़ कमाई की रफ्तार जारी है. पहले वीकेंड पर 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया साथ ही अब ये वर्ल्डवाइड भी 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है. लेकिन फिर भी ये अब तक हिट नहीं हो पाई है. चलिए बताते हैं कैसे.

'पेद्दी' का पहले वीकेंड का कलेक्शन

बुची बाबू सना और राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ने पहला वीकेंड पार कर लिया, जिसके बाद अब इसका मंडे टेस्ट भी जारी है. फिल्म ने वीकडेज की शुरुआत भी बेहतरीन की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने शुरू के चार दिनों में 150 करोड़ का आंकड़ा इंडिया में पार कर लिया वहीं, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के नजदीक पहुंच गई है.

- सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में 18.50 करोड़, पहले दिन 51 करोड़, दूसरे दिन 26.90 करोड़, तीसरे दिन 28.85 करोड़ और चौथे दिन 31.90 करोड़ का बिजनेस किया.

- इसके बाद फिल्म का कुल इंडिया कलेक्शन भी 157.15 करोड़ पहुंच गया. ये किसी भी फिल्म के लिए एक बेहतरीन आंकड़ा है.

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ताबड़तोड़ कमाई के बाद भी हिट नहीं हुई 'पेद्दी'

'पेद्दी' ताबड़तोड़ कमाई के बाद भी अभी तक हिट नहीं हो पाई है. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 292.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 350 करोड़ है. इंडिया नेट कलेक्शन 157.15 करोड़ के लिहाज से फिल्म बजट का 44.86% ही रिकवर कर पाई है.

वहीं, ट्रेड मार्केट के अनुसार, कोई फिल्म भी हिट और ब्लॉकबस्टर उसके नेट कलेक्शन पर निर्भर करती है. क्योंकि फिल्म की कमाई में डिस्ट्रीब्यूटर, थिएटर मालिकों का हिस्सा और अन्य टैक्स शामिल होते हैं, जिसमें मेकर्स तक बहुत ही कम हिस्सा पहुंच पाता है. मेकर्स के पास ज्यादा प्रॉफिट फिल्म की नेट कमाई में से ही आ पाती है ऐसे में किसी फिल्म के हिट और फ्लॉप में नेट कलेक्शन का काफी अहम रोल होता है. हालांकि, फिल्म की कमाई अभी जारी है और अभी से ही इसे हिट या फ्लॉप कह देना उचित नहीं होगा. अभी हिट या फ्लॉप की वर्डिक्ट के लिए इंतजार करना होगा.

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'पेद्दी' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'पेद्दी' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म में राम चरण के साथ ही जान्हवी कपूर, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा, शिवा राजकुमार और बोमन ईरानी जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में होते हैं. फिल्म दर्शकों की काफी पसंद आ रही है. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है.