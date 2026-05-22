रजनीकांत की 'जेलर 2' की रिलीज टली! खाली स्लॉट को लपकने की तैयारी में यश की 'टॉक्सिक'

आने वाले समय में साउथ सिनेमा की कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 'जेलर 2' और 'टॉक्सिक' हो रही है. फैंस इन दोनों फिल्मों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इनका जबरदस्त बज बना हुआ है. अब 'जेलर 2' और 'टॉक्सिक' को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दरअसल, इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट में बड़ा फेरबदल होता दिख रहा है.

'जेलर 2' की रिलीज डेट बदली

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 'जेलर 2' अब 11 सितंबर 2026 यानी गणेश चतुर्थी के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. मेकर्स इस फिल्म को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते. तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रजनीकां की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि त्योहारों की छुट्टियों का फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बड़ा असर देखने को मिलेगा. बता दें कि इससे पहले यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली थी.

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'जेलर 2' के बारे में

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर 'जेलर' का सीक्वल है. इसे नेल्सन दिलीपकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में जबरदस्त एक्शन, मास एंटरटेनमेंट और कई बड़े कैमियो देखने को मिल सकते हैं. इस फिल्म में राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मोहनलाल, शिवा राजकुमार और विजय सेतुपति जैसे कलाकार नजर आएंगे. वहीं, संगीत अनिरुद्ध रविचंदर का है, जिनका म्यूजिक पहले पार्ट में भी काफी हिट रहा था.

अगस्त में रिलीज हो सकती है 'टॉक्सिक'

दिलचस्प बात ये है कि 'जेलर 2' की रिलीज डेट आगे बढ़ने से 'टॉक्सिक' को फायदा हो सकता है. इस एक्शन ड्रामा की रिलीज डेट को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है, क्योंकि फिल्म पहले 19 मार्च और 4 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये फिल्म अगस्त में रिलीज हो सकती है.

'टॉक्सिक' के बारे में

टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसी हसीनाएं नजर आएंगी. इसे कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है. ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में डब होकर भी रिलीज होगी. इस फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं.

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