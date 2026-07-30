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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअल्लू अर्जुन ने फैमिली संग देखी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'

अल्लू अर्जुन ने फैमिली संग देखी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'

Spider-Man Hyderabad Screening: हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' रिलीज हो चुकी है. इसी बीच एक्टर अल्लू अर्जुन अपने परिवार के साथ फिल्म देखने अल्लू सिनेमाज पहुंचे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 05:25 PM (IST)
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हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' आज यानी 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को जहां दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, वहीं साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने पहुंचे. रिलीज से एक दिन पहले हैदराबाद में अल्लू सिनेमाज में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें ये शो इंडिया का पहला सक्सेसफुल शो रहा. इसी बीच इंडस्ट्री के भी कई लोग इसका हिस्सा बने.

परिवार और इंडस्ट्री के पहुंचे लोग 

अल्लू अर्जुन हाल ही में 'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' देखने गए, जहां उनके साथ उनकी पत्नी, बच्चे, अल्लू अरविंद, अल्लू सिरीश, गुनीत मोंगा, चंदू मोंडेटी और अल्लू अयान भी साथ दिखे. इसके अलावा तेलुगु इंडस्ट्री के कई लोगों ने शिरकत की, जिनमें निर्देशक और निर्माता बोयापति श्रीनु, पवन सादिनेनी, बनी वासु, हरीश शंकर, प्रशांत वर्मा, मारुति, चंद्रशेखर येलेटी, रवि शंकर यलमंचिली, बापी (निर्माता बापी), हनु राघवपुडी, नंबूरी रवि और साई राजेश नीलम शामिल रहे.

अल्लू अर्जुन ने फैमिली संग देखी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे

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अल्लू अरविंद ने अल्लू सिनेमाज की तारीफ की 

इस शानदार प्रीमियर में अल्लू अरविंद ने कहा, 'दर्शक आज कही भी फिल्म देख सकते है, लेकिन उन्हें हर जगह भव्य सिनेमाई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी. हमारे दर्शकों को ये फिल्म 3डी में देखना था और ऐसे ही अनुभव देने के लिए अल्लू सिनेमाज की स्थापना हुई. हमारा उद्देश्य इसे भारत की राजधानी बनाना है और स्पाइडर मैन सिर्फ शुरुआत है.'
अल्लू अर्जुन ने फैमिली संग देखी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे

तरण आदर्श ने शेयर किया एक्सपीरियंस 

वहीं फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने कहा, 'मैं स्पाइडर-मैन का बहुत बड़ा फैन हूं और हैदराबाद के अल्लू सिनेमाज में 3डी में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' देखना इतना शानदार है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. अल्लू सिनेमाज भारत की सबसे बड़ी डॉल्बी स्क्रीन वाली सिनेमा है और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का अनुभव बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए.' 

फिल्म के बारे में 

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को निर्देशक डेस्टिन डेनियल क्रेटन और मार्वल स्टूडियोज और कोलाबिया पिक्चर्स ने मिलकर बनाया है. फिल्म में टॉम हॉलैंड के साथ जेंडाया, सैडी सिंक, मार्क रफेलो, जॉन बर्न्थॉल और जैकब बैटलन मुख्य भूमिका में हैं. फिल की कहानी 'स्पाइडर मैन: नो वे होम' के अंत से शुरू होती है, जहां सभी भूल जाते है कि पीटर पार्क ही स्पाइडर मैन है. अब पीटर फिल्म में अकेले न्यूयॉर्क की रक्षा करता है, लेकिन स्ट्रेस और अकेले होने से उसके अंदर कई बदलाव आते है, जिससे नई मुश्किल सामने आती है.

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Published at : 30 Jul 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun Spider-Man Movie
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