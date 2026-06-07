हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Releases: 'भूत बंगला' से 'राख' तक, ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बवंडर, इस हफ्ते रिलीज होंगी 12 फिल्में-सीरीज

OTT Releases: 'भूत बंगला' से 'राख' तक, ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बवंडर, इस हफ्ते रिलीज होंगी 12 फिल्में-सीरीज

OTT Releases This Week (8 June to 14 june): इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त बवंडर आने वाला है. इस हफ्ते 12 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं, देखिए लिस्ट.

By : राहुल यादव | Updated at : 07 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

OTT Releases This Week Movies And Series: ओटीटी पर हर हफ्ता ही धमाकेदार होता है. लेकिन इस वाले हफ्ते एंटरटेनमेंट का तगड़ा बवंडर देखने के लिए मिलने वाला है. एक दो नहीं बल्कि 12 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं. इसमें मोस्ट अवेटेड फिल्मों और सीरीज के नाम भी शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

एवरी ईयर आफ्टर

ओटीटी पर एंटरटेनमेंट के बवंडर में सीरीज 'एवरी ईयर आफ्टर' भी शामिल है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. इसे 10 जून, 2026 को ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है.

Raakh (TV Series 2026– ) - IMDb

राख

अली फजल, सोनाली बेंद्र और राकेश बेदी स्टारर फिल्म 'राख' भी इसी हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को 1970s के सेट पर बनाया गया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 12 जून, 2026 को रिलीज किया जाएगा. फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

Maa Hai Na | Official Trailer | Shilpa Shetty, Tanya Mittal, Ali Asgar | Premieres 12th June | ZEE5

मां है ना

शिल्पा शेट्टी का अपकमिंग कॉमेडी कुकिंग शो 'मां है ना' जेनजी लाइफस्टाइल पर आधारित है. इस शो को शिल्पी शेट्टी होस्ट करते हुए नजर आने वाली हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. शो 12 जून से स्ट्रीम किया जाएगा.

Bhoot Bangla (2026) Full Movie | Akshay Kumar | Is Banglay Mein Chhupa Hai Khaufnaak Raaz | - YouTube

भूत बंगला

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' थियेटर के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, इसकी ओटीटी रिलीज का अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया लेकिन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसे 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसमें अक्षय के साथ ही वामिका गब्बी और परेश रावल जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं.

Dridam,

ड्रिडम

जीतू जोसेफ के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'ड्रिडम' को भी थियेटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. ये मलयालम की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसमें एक पुलिस वाले की कहानी देखने के लिए मिलती है. इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 12 जून को रिलीज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'पेद्दी' की आंधी में धुआं हुई 'बंदर', 'है जवानी तो इश्क होना है' का ऐसा है हाल, जानें संडे कलेक्शन

वायरल हिट

जापानी एक्शन सीरीज 'वायरल हिट' को 11 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक हाई स्कूल के लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जिसकी लड़ाई गलती से वायरल हो जाती है. इसके बाद वो अपना स्ट्रीमिंग चैनल शुरू करता है. ये एक दिलचस्प कहानी है.

यह भी पढ़ें: 'पेद्दी' ने तीसरे दिन लगाई लंबी छलांग, वर्ल्डवाइड हुई 200 करोड़ के पार

स्वीट मैगनोलियास

नेटफ्लिक्स की रोमांटिक सीरीज 'स्वीट मैगनोलियास' को 11 जून को ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा.  इस सीरीज का 5वां सीजन आने वाला है, जिसमें तीन दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप, करियर और जीवन की चुनौतियों को दिखाती है.

The Evil Lawyer (TV Series 2026– ) - IMDb

द एविल लॉयर

लीगल क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज 'द एविल लॉयर' को 11 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक वकील की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिस पर पुलिसवाले के बेटे की हत्या का आरोप लगता है.

Outlast: The Jungle | Official Trailer | Netflix

आउटलास्ट: द जंगल

अगर आप सर्वाइवल रियलिटी शोज देखना पसंद करते हैं तो इस हफ्ते ओटीटी पर एक बेहतरीन शो 'आउटलास्ट: द जंगल' को रिलीज किया जाएगा. इसे 10 जून को रिलीज किया जाएगा और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

कलर्स ऑफ इवल-ब्लैक

क्राइम थ्रिलर फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं तो आपके लिए 'कलर्स ऑफ इवल-ब्लैक' एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. सीरीज को 10 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

Norway: The Dark Horse | Official Trailer | AfricaOnNetflix

नॉर्वे द डार्क हॉर्स

वहीं, अगर स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद करते हैं तो इस हफ्ते भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज 'नॉर्वे द डार्क हॉर्स' को भी रिलीज किया जाएगा. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा डॉक्यूमेंट्री है, जिसे 9 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'पेद्दी' ने तेलुगु में बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 5 सुपरस्टार्स को चटाई धूल

सेसमे स्ट्रीट

इन दिनों एनिमेटेड सीरीज और फिल्मों का जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में एनिमेटेड सीरीज 'सेसमे स्ट्रीट' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसे 8 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
OTT Releases This Week
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Releases: 'भूत बंगला' से 'राख' तक, ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बवंडर, इस हफ्ते रिलीज होंगी 12 फिल्में-सीरीज
'भूत बंगला' से 'राख' तक, ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बवंडर, इस हफ्ते रिलीज होंगी 12 फिल्में-सीरीज
ओटीटी
'मेरा इरादा कभी किसी की नकल करना नहीं', वैभव राज को 'गुल्लक 5' में रिप्लेस करने पर बोले अनंत वी जोशी
'मेरा इरादा कभी किसी की नकल करना नहीं', वैभव राज को 'गुल्लक 5' में रिप्लेस करने पर बोले अनंत वी जोशी
ओटीटी
ओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट', जानें कहां स्ट्रीम हो रही ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म
ओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट', जानें कहां स्ट्रीम हो रही ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई ये कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म, 'कारा' जैसी बड़ी फिल्मों को पछाड़ नंबर 1 पर जमाया कब्जा
2 घंटे की इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर काटा गदर, रिलीज होते ही बनी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Spoiler Alert:😱Vaishnavi-Parth के रिश्ते में Reyansh का जहर, गलतफहमियां बढ़ाने की रची साजिश #sbs
Bengal Latest News: पुलिस से बचने के लिए TMC कार्यकर्ता का अनोखा जुगाड़ फेल! | Breaking
Mumbai Music Concert Case: कॉन्सर्ट वाली जगह की तस्वीरें देख आपको लग जाएगा झटका | Goregaon
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBSE-OSM में गड़बड़ी को उजागर करने वाले 18 वर्षीय छात्र सार्थक की LoP राहुल गांधी ने की तारीफ, जानें क्या कहा?
CBSE-OSM में गड़बड़ी को उजागर करने वाले छात्र सार्थक की राहुल गांधी ने की तारीफ, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
Delhi Fire: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
दिल्ली: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
क्रिकेट
अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली
अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली
बॉलीवुड
कौन हैं प्रिया बापट? जिन्होंने को-एक्टर पर लगाया बार-बार किसिंग का आरोप, 'मुन्नाभाई MBBS' में कर चुकीं काम
कौन हैं प्रिया बापट? जिन्होंने को-एक्टर पर लगाया बार-बार किसिंग का आरोप
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
Home Tips
How To Clean A Tea Strainer: चाय छानते-छानते बंद हो गए हैं छलनी के छेद, ऐसे करें एकदम नई जैसी
चाय छानते-छानते बंद हो गए हैं छलनी के छेद, ऐसे करें एकदम नई जैसी
ऑटो
घर का इनवर्टर या कार का AC? बिजली कटौती में कौन पड़ेगा सस्ता, समझिए पूरा गणित
घर का इनवर्टर या कार का AC? बिजली कटौती में कौन पड़ेगा सस्ता, समझिए पूरा गणित
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget