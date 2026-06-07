'भूत बंगला' से 'राख' तक, ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बवंडर, इस हफ्ते रिलीज होंगी 12 फिल्में-सीरीज

OTT Releases This Week Movies And Series: ओटीटी पर हर हफ्ता ही धमाकेदार होता है. लेकिन इस वाले हफ्ते एंटरटेनमेंट का तगड़ा बवंडर देखने के लिए मिलने वाला है. एक दो नहीं बल्कि 12 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं. इसमें मोस्ट अवेटेड फिल्मों और सीरीज के नाम भी शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

एवरी ईयर आफ्टर

ओटीटी पर एंटरटेनमेंट के बवंडर में सीरीज 'एवरी ईयर आफ्टर' भी शामिल है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. इसे 10 जून, 2026 को ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है.

राख

अली फजल, सोनाली बेंद्र और राकेश बेदी स्टारर फिल्म 'राख' भी इसी हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को 1970s के सेट पर बनाया गया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 12 जून, 2026 को रिलीज किया जाएगा. फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

मां है ना

शिल्पा शेट्टी का अपकमिंग कॉमेडी कुकिंग शो 'मां है ना' जेनजी लाइफस्टाइल पर आधारित है. इस शो को शिल्पी शेट्टी होस्ट करते हुए नजर आने वाली हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. शो 12 जून से स्ट्रीम किया जाएगा.

भूत बंगला

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' थियेटर के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, इसकी ओटीटी रिलीज का अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया लेकिन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसे 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसमें अक्षय के साथ ही वामिका गब्बी और परेश रावल जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं.

ड्रिडम

जीतू जोसेफ के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'ड्रिडम' को भी थियेटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. ये मलयालम की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसमें एक पुलिस वाले की कहानी देखने के लिए मिलती है. इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 12 जून को रिलीज किया जाएगा.

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वायरल हिट

जापानी एक्शन सीरीज 'वायरल हिट' को 11 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक हाई स्कूल के लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जिसकी लड़ाई गलती से वायरल हो जाती है. इसके बाद वो अपना स्ट्रीमिंग चैनल शुरू करता है. ये एक दिलचस्प कहानी है.

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स्वीट मैगनोलियास

नेटफ्लिक्स की रोमांटिक सीरीज 'स्वीट मैगनोलियास' को 11 जून को ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. इस सीरीज का 5वां सीजन आने वाला है, जिसमें तीन दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप, करियर और जीवन की चुनौतियों को दिखाती है.

द एविल लॉयर

लीगल क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज 'द एविल लॉयर' को 11 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक वकील की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिस पर पुलिसवाले के बेटे की हत्या का आरोप लगता है.

आउटलास्ट: द जंगल

अगर आप सर्वाइवल रियलिटी शोज देखना पसंद करते हैं तो इस हफ्ते ओटीटी पर एक बेहतरीन शो 'आउटलास्ट: द जंगल' को रिलीज किया जाएगा. इसे 10 जून को रिलीज किया जाएगा और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

कलर्स ऑफ इवल-ब्लैक

क्राइम थ्रिलर फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं तो आपके लिए 'कलर्स ऑफ इवल-ब्लैक' एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. सीरीज को 10 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

नॉर्वे द डार्क हॉर्स

वहीं, अगर स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद करते हैं तो इस हफ्ते भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज 'नॉर्वे द डार्क हॉर्स' को भी रिलीज किया जाएगा. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा डॉक्यूमेंट्री है, जिसे 9 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

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सेसमे स्ट्रीट

इन दिनों एनिमेटेड सीरीज और फिल्मों का जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में एनिमेटेड सीरीज 'सेसमे स्ट्रीट' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसे 8 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.