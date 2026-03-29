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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'टच बडी' की शूटिंग में पवन सिंह ने की खूब मस्ती, बोले- 'नए एक्सपरिमेंट करना अच्छा लगता है'

'टच बडी' की शूटिंग में पवन सिंह ने की खूब मस्ती, बोले- 'नए एक्सपरिमेंट करना अच्छा लगता है'

Pawan Singh on Touch Buddy Song: फिल्म डकैत: एक प्रेम कथा का नया गाना 'टच बडी' सुर्खियों में है, जिसे पवन सिंह ने गाया है. गाने की एनर्जी और स्टाइल को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, जो अब वायरल हो गया है.

By : IANS एजेंसी | Updated at : 29 Mar 2026 08:14 PM (IST)
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इन दिनों भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपने नए गाने 'टच बडी' को लेकर खूब चर्चा में हैं. ये गाना आदि विशेष और मृणाल ठाकुर की आने वाली फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' का है, जिसमें दमदार एक्शन और इमोशंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. गाने की खास बात ये है कि इसमें अलग तरह की एनर्जी और स्टाइल जोड़ा गया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. साथ ही पवन सिंह ने खुद भी इस गाने को अपने दिल के बेहद करीब बताया है.

शूटिंग के दौरान पवन सिंह ने किया एंजॉय

पवन सिंह ने गाने को लेकर खुलकर बात की और बताया कि उन्हें अपने म्यूजिक में नए-नए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है. उनके मुताबिक, जब आदि विशेष ने उन्हें इस गाने का ऑफर दिया, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि फिल्म के लिए किस तरह की एनर्जी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने बहुत मस्ती की और हर पल को एंजॉय किया. उन्हें भरोसा है कि जो जोश और फीलिंग उन्होंने महसूस की, वही दर्शकों तक भी पहुंचेगी. इस गाने में उनके साथ जोनिता गांधी ने भी अपनी आवाज दी है, जिससे गाने की खासियत और बढ़ गई है.

फैंस को है बहुत उम्मीदें 

बता दें, फिल्म से जुड़े कलाकार और टीम भी इस गाने को लेकर बहुत उत्साहित हैं. वहीं आदि विशेष ने बताया कि जब वो पवन सिंह के साथ गोरखपुर गए और वहां फैंस के बीच गाने का प्रमोशन किया, तो लोगों का जबरदस्त प्यार देखने को मिला. खबर लिखे जाने तक इस गाने को अब तक 31 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. गाने के लिरिक्स वायु श्रीवास्तव ने लिखे हैं और म्यूजिक भीम्स सेसीरोलियो ने तैयार किया है. फिल्म 'डकैत' को 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. पवन सिंह के गाए गए इस गाने से दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं और सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे है. 

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Published at : 29 Mar 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Adivi Sesh Dacoit Ek Prem Katha
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