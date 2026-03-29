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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAneet Padda की ‘शक्ति शालिनी’ में विनीत कुमार सिंह की एंट्री? विलेन बन मचाएंगे धमाल!

Aneet Padda की ‘शक्ति शालिनी’ में विनीत कुमार सिंह की एंट्री? विलेन बन मचाएंगे धमाल!

विनीत कुमार सिंह को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फिल्म शक्ति शालिनी में विलेन की भूमिका निभाएंगे. इस फिल्म में अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आएंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Mar 2026 05:51 PM (IST)
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विनीत कुमार सिंह को विक्की कौशल की छावा और सनी देओल की जाट में बेहतरीन एक्टिंग करते हुए देखा गया था. अब खबर आ रही है कि उनकी एंट्री शक्ति शालिनी में हो चुकी है.रिपोर्ट के अनुसार इस अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म में विनीत कुमार सिंह विलेन की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.

फिल्म में अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आने वाली हैं. उनकी डेब्यू फिल्म सैयारा थी. इस फिल्म में विशाल जेठवा भी अहम रोल में दिखाई देंगे.वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार विनीत कुमार सिंह ने शक्ति शालिनी की शूटिंग शुरू कर दी है और विलेन के रूप में उनकी कास्टिंग कहानी में एक नया दमदार एंगल जोड़ने वाली है.

विशाल जेठवा और अनीत पड्डा दूसरी बार करेंगे साथ में काम

शक्ति शालिनी मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की छठी फिल्म है. इससे पहले वो स्त्री, भेड़िया, मुंज्या, स्त्री 2 और थामा जैसी फिल्में बना चुके हैं.सबसे मजेदार बात ये है कि एक बार फिर इस फिल्म में विशाल जेठवा और अनीत पड्डा दूसरी बार साथ काम करने वाले हैं.

इससे पहले 2022 में दोनों ने सलाम वैंकी में एक साथ काम किया था. इस फिल्म में अनीत का बहुत छोटा सा रोल था.पिछले साल ही कंफर्म किया गया था कि अनीत पड्डा शक्ति शालिनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई देंगी, जो मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का अगला बड़ा चैप्टर होगा.

 
 
 
 
 
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उनके किरदार की झलक आयुष्मान खुराना स्टारर थामा के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई थी, जो 21 अक्तूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.ऑफिशियल तौर पर ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें हैं कि मेकर्स इस रिलीज डेट को चेंज करने की कोशिश करे रहे हैं.

क्योंकि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म किंग भी उसी दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी. बता दें सैयारा के बाद अनीत पड्डा की फैन फॉलोइंग में शानदार बढो़तरी देखने को मिल रही है. अब उनके फैंस एक्ट्रेस को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं.

ये भी पढ़ें:-विद्या बालन ही नहीं इस हसीना को भी मिला 'पनौती' का टैग, कोई नहीं करता था कास्ट, फिर गिड़गिड़ाकर इस डायरेक्टर से मांगा काम

 

Published at : 29 Mar 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Vineet Kumar Singh Aneet Padda Shakti Shalini
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