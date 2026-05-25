तमिलनाडु के सीएम विजय ने फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए एक फैसला लिया है. अब राज्य में रिलीज होने वाली नई फिल्मों को पहले हफ्ते में रोज 5 शो चलाने की परमिशन मिल गई है. विजय सरकार के इस फैसले से फिल्म निर्माताओं, थिएटर मालिकों और दर्शकों में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर लोग इसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं.

कुछ दिन पहले की गई थी मांग

कुछ दिन पहले तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े निर्माता और थिएटर मालिक मुख्यमंत्री विजय से मिले थे. इस बीच उन्होंने फिल्मों की थिएटर कमाई बढ़ाने और सिनेमा बिजनेस को मजबूत करने के लिए कई सजेशन दिए. उनका कहना था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच थिएटर बिजनेस के लिए नए कदम उठाने जरूरी हैं. साथ ही नई फिल्मों को रोज 5 शो की मांग की गई थी.

सीएम विजय ने दी जानकारी

अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने तमिलनाडु सिनेमा थिएटर रेगुलेशन नियमों में बदलाव कर दिया गया है. नए नियम के अनुसार, अब किसी भी नई तमिल फिल्म की रिलीज के बाद पहले 7 दिनों तक थिएटरों में रोज 5 शो चलाए जा सकेंगे. त्योहारों, वीकेंड और छुट्टियों पर भी थिएटरों को ज्यादा शो दिखाने की सुविधा मिलेगी. सबसे बड़ी राहत ये है कि अब थिएटर मालिकों और फिल्म निर्माताओं को इसके लिए अलग से सरकारी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. इससे शो टाइम तय करने और टिकट बुकिंग शुरू करने में होने वाली देरी भी कम हो जाएगी.

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पहले 4 शोज की थी परमिशन

पुराने नियम में पहले थिएटरों को रोज सिर्फ 4 शो चलाने की परमिशन थी. किसी खास त्योहार या छुट्टी के मौके पर ही ज्यादा शो की मंजूरी मिलती थी. इसके लिए थिएटर मालिकों को अलग से परमिशन लेनी पड़ती थी. चेन्नई में ये मंजूरी पुलिस कमिश्नर देते थे और दूसरे जिलों में जिला कलेक्टर या लाइसेंसिंग अधिकारी परमिशन देते थे.

इसके अलावा सुबह बहुत जल्दी और देर रात फिल्म दिखाने पर पहले से ही रोक लगी हुई है. सुरक्षा कारणों से अर्ली मॉर्निंग और मिडनाइट शोज की इजाजत नहीं दी जाती है. नए फैसले में सिर्फ शो की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन टाइमिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

'जन नायकन' को लेकर हैं एक्साइटमेंट

बता दें कि इस ने नियम के बाद फैंस विजय की आने वाली फिल्म 'जन नायकन' को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं. ये फिल्म 19 जून को रिलीज होने वाली है और ये विजय की आखिरी फिल्म है. सोशल मीडिया पर फैंस का मानना हैं कि 5 शो की परमिशन के बाद फिल्म रिकॉर्डतोड़ कमाई कर सकती है.

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