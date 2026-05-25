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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? बॉक्स ऑफिस पर 11वें भी 'करुप्पू' की आंधी बरकरार, जानें कलेक्शन

Box Office: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? बॉक्स ऑफिस पर 11वें भी 'करुप्पू' की आंधी बरकरार, जानें कलेक्शन

Monday BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर मंडे को एक बार फिर से 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' के बीच फिर से कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं दोनों फिल्मों में से किसने बाजी मारी है.

By : राहुल यादव | Updated at : 25 May 2026 09:20 PM (IST)
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Drishyam 3 Vs Karppu Box office Collection: सोमवार को एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' के बीच कमाल की टक्कर देखने के लिए मिल रही है. दोनों ही फिल्में वीकेंड के बाद वीकडेज की शुरुआत में भी शानदार कमाई कर रही हैं. इसी बीच 'धुरंधर 2' की भी 68वें दिन कमाई बरकरार है. हालांकि, वो लाखों में है, जो अन्य फिल्मों के मुकाबले काफी कम है. ऐसे में चलिए बताते हैं सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी है.

'दृश्यम 3' का 5वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. इसकी हर कोई तारीफ कर रहे हैं. ये फिल्म हिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा सीक्वल है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 15.85 करोड़,  दूसरे दिन 11.05 करोड़, तीसरे दिन 13.70 करोड़ और चौथे दिन 13.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. 

- वहीं, फिल्म का पहले वीकेंड का कलेक्शन 54.45 करोड़ रहा था.
- जबकि फिल्म अपने पहले सोमवार को भी बेहतरीन कमाई कर रही है.
- इसने रात 8.30 बजे तक 4.27 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जिसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 58.72 करोड़ हो चुका है.

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'करुप्पू' की 11वें दिन की कमाई

इसके साथ ही सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पू' का ये दूसरा सोमवार है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते में 113.85 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म ने 15.50 करोड़ के साथ खाता खोला था. वहीं, अगर इसके दूसरे वीकेंड के कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 35 करोड़ का बिजनेस किया था.

- अब फिल्म की दूसरे सोमवार यानी कि 11वें दिन भी कमाई जारी है. इसने रात 8.30 बजे तक 3.37 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसे 3,809 शोज मिले हैं और इस पर 25.3% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है.
- फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 152.22 करोड़ हो चुका है.

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'धुरंधर 2' की 68वें दिन की कमाई

इसके अलावा 'धुरंधऱ 2' की भी कमाई जारी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म दसवें सोमवार को 8 लाख की कमाई कर चुकी है, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 1,147.66 करोड़ हो चुका है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने केवल हिंदी में 1,079.12 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 May 2026 09:20 PM (IST)
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Drishyam 3 BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
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