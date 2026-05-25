Drishyam 3 Vs Karppu Box office Collection: सोमवार को एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' के बीच कमाल की टक्कर देखने के लिए मिल रही है. दोनों ही फिल्में वीकेंड के बाद वीकडेज की शुरुआत में भी शानदार कमाई कर रही हैं. इसी बीच 'धुरंधर 2' की भी 68वें दिन कमाई बरकरार है. हालांकि, वो लाखों में है, जो अन्य फिल्मों के मुकाबले काफी कम है. ऐसे में चलिए बताते हैं सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी है.

'दृश्यम 3' का 5वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. इसकी हर कोई तारीफ कर रहे हैं. ये फिल्म हिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा सीक्वल है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 15.85 करोड़, दूसरे दिन 11.05 करोड़, तीसरे दिन 13.70 करोड़ और चौथे दिन 13.85 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- वहीं, फिल्म का पहले वीकेंड का कलेक्शन 54.45 करोड़ रहा था.

- जबकि फिल्म अपने पहले सोमवार को भी बेहतरीन कमाई कर रही है.

- इसने रात 8.30 बजे तक 4.27 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जिसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 58.72 करोड़ हो चुका है.

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'करुप्पू' की 11वें दिन की कमाई

इसके साथ ही सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पू' का ये दूसरा सोमवार है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते में 113.85 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म ने 15.50 करोड़ के साथ खाता खोला था. वहीं, अगर इसके दूसरे वीकेंड के कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 35 करोड़ का बिजनेस किया था.

- अब फिल्म की दूसरे सोमवार यानी कि 11वें दिन भी कमाई जारी है. इसने रात 8.30 बजे तक 3.37 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- इसे 3,809 शोज मिले हैं और इस पर 25.3% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है.

- फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 152.22 करोड़ हो चुका है.

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'धुरंधर 2' की 68वें दिन की कमाई

इसके अलावा 'धुरंधऱ 2' की भी कमाई जारी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म दसवें सोमवार को 8 लाख की कमाई कर चुकी है, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 1,147.66 करोड़ हो चुका है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने केवल हिंदी में 1,079.12 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)