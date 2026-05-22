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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKaruppu BO: 'करुप्पू' ने 8वें दिन बनाया रिकॉर्ड, इंडिया के बाद तमिल में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

Karuppu BO: 'करुप्पू' ने 8वें दिन बनाया रिकॉर्ड, इंडिया के बाद तमिल में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

Karuppu Box Office Collection Day 8: सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और कमाल कर दिया है. मूवी ने इंडिया के बाद अब तमिल में भी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है.

By : राहुल यादव | Updated at : 22 May 2026 08:34 PM (IST)
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Karuppu BO Crosses 100cr In Tamil: तमिल एक्टर सूर्या इन दिनों फिल्म 'करुप्पू' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. 15 मई को रिलीज हुई इस फिल्म ने रिलीज के बाद से ही कई रिकॉर्ड्स तोड़े. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 3 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं, 6 दिनों में इसने इंडिया में भी ये जादुई आंकड़ा छू लिया था. ऐसे में अब 8वें दिन की कमाई के बाद फिल्म ने तमिल में भी रिकॉर्ड सेट कर दिया है.

'करुप्पू' का 8वें दिन का कलेक्शन

सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पू' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा दूसरे शुक्रवार को भी देखने के लिए मिल रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 118.21 करोड़ हो चुका है. 
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 8वें दिन 4.75 करोड़ की कमाई कर ली है.
-  वहीं, तमिल में 4.03 करोड़ और तेलुगु में 0.72 करोड़ का कलेक्शन किया है.
- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

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'करुप्पू' ने तमिल में मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर 8वें दिन भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म अपने दूसरे वीकेंड की शुरुआत होते ही फिर से शानदार कमाई करने लगी है. ऐसे में अब ये तमिल में भी 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है. सैकनिल्क के अनुसार, सूर्या की फिल्म का तमिल नेट कलेक्शन 100.13 करोड़ हो चुका है. वहीं, फिल्म ने तेलुगु में 18.47 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. आपको बता दें कि फिल्म को इंडिया में सिर्फ दो भाषाओं तमिल और तेलुगु में ही रिलीज किया गया है.

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सूर्या ने अपनी ही फिल्म को पछाड़ा

इतना ही नहीं, सूर्या ने अपनी ही फिल्म 'कंगुवा' की कमाई को भी पछाड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, सूर्या और बॉबी देओल स्टारर ये बड़े बजट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. इसका तमिल नेट कलेक्शन 39 करोड़ रहा था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 May 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
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