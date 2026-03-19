'धुरंधर 2' में यामी गौतम के किरदार से उठ गया पर्दा, शाजिया बानो के रोल में किया धमाका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' में यामी गौतम के किरदार से उठ गया पर्दा, शाजिया बानो के छोटे से रोल में किया बड़ा धमाका

'धुरंधर 2' में यामी गौतम के किरदार से उठ गया पर्दा, शाजिया बानो के छोटे से रोल में किया बड़ा धमाका

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं,फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि फिल्म में यामी गौतम कैमियो करती दिखेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

धुरंधर 2 को लेकर काफी वक्त से लोगों के बीच खूब बज देखने को मिल रहा था. धुरंध की रिलीज के बाद से दर्शक पार्ट 2 देखने के लिए काफी बेताब थे. हालांकि, अब दर्शकों का ये इंतजार खत्म हो चुका है. क्योंकि, फिल्म आज यानी 19 मार्च को रिलीज हो गई है.

वहीं, मेकर्स ने इस बार दर्शकों को सरप्राइज देने का पूरा मन बना लिया है.फिल्म की शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक मेकर्स ने फैंस को तरह-तरह के ट्विस्ट एंड टर्न दिखाने का मन बना लिया है. इसी बीच आपको बता दें कि आदित्य धर की वाइफ और एक्ट्रेस यामी गौतम भी फिल्म का हिस्सा हैं.

धुरंधर 2 में यामी का बड़ा धमाका

काफी वक्त से ऐसे में खबर आ रही थीं कि यामी गौतम भी फिल्म में छोटे से रोल में नजर आएंगी. कहा जा रहा था कि उनका रोल फिल्म में काफी इंटेंस होगा. सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह के पोस्ट भी वायरल हो रहे थे. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा था कि धुरंधर 2 में यामी एक एजेंट के कैरेक्टर में हॉस्पिटल सीन में धमाका करती हुई दिखाई देंगी.

अब ये कंफर्म हो चुका है कि यामी गौतम भी फिल्म का हिस्सा हैं.ये कोई पहला मौका नहीं है जब यामी ने आदित्य धर के संग काम किया हो. इससे पहले वो उनकी फिल्म उरी में भी नजर आई थीं. साथ ही आदित्य धर के बैनर B62 Studios के बैनर तले बनी दो फिल्मों आर्टिकल 370 और धूम धाम में भी काम कर चुकी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)

एक इंटरव्यू के दौरान यामी ने धुरंधर 2 को लेकर बयान दिया था, जो काफी चर्चा में रही थी. उन्होंने कहा था,'मैं पहले ही धुरंधर 2 देख चुकी हूं. य़ए उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार है और मैं इमोशनल हो गई थी. उस दिन मुझे फ्लाट पकड़नी थी,इसलिए मैं आदित्य से कुछ कह नहीं पाई, लेकिन बाद में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. मुझे एक स्क्रिप्ट पढ़नी थी, लेकिन नहीं पढ़ पाई, कुछ देखना था, लेकिन नहीं देख पाई. मैं बस बाहर खूबसूरत सनसेट देखती रही और सोचती रही कि फ्लाइट लैंड होने के बाद मैं आदित्य से क्या कहूंगी.मैं अपने इमोशन्स को सही तरीके से जाहिर करना चाहती थी कि मैंने इस फिल्म में क्या महसूस किया.आदित्य अपने दर्शकों से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी है. धुरंधर 2 एक ऐसा एक्सपीरिएंस है, जिसे दर्शक कभी भूल नहीं पाएंगे.'

आपको बता दें कि फिल्म में यामी को शाजिया बानो के कैरेक्टर में देखा जा रहा है, जो एक नर्स है. अपने छोटे से रोल में यामी गौतम ने बड़े पर्दे पर धमाल मचाकर रख दिया है.

ये भी पढ़ें:-'6 महीने तक छुपाया..' दिव्यांका त्रिपाठी ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, जानें कब होगी डिलीवरी

Published at : 19 Mar 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Yami Gautam Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में यामी गौतम के किरदार से उठ गया पर्दा, शाजिया बानो के छोटे से रोल में किया बड़ा धमाका
'धुरंधर 2' में यामी गौतम के किरदार से उठ गया पर्दा, शाजिया बानो के रोल में किया धमाका
बॉलीवुड
Dhurandhar The Revenge Live: 'धुरंधर 2' को ओपनिंग डे पर मिल रहा शानदार रिस्पॉन्स, कलेक्शन हुआ 50 करोड़ के पार
Live: धुरंधर 2' को ओपनिंग डे पर मिल रहा शानदार रिस्पॉन्स, कलेक्शन हुआ 50 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 1: 'धुरंधर 2' पहले दिन रचेगी इतिहास, हर घंटे छाप रही नोट, सुबह 11 बजे तक का कलेक्शन 11 करोड़ के पार
'धुरंधर 2' पहले दिन करेंगी सबसे बड़ी ओपनिंग! जानें- सुबह 10 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Dhurandhar 2: कार्तिक-अनन्या से अल्लू अर्जुन और प्रीति जिंटा तक, 'धुरंधर 2' पर फिदा हुए बॉलीवुड से साउथ तक के सेलेब्स
कार्तिक-अनन्या से अल्लू अर्जुन और प्रीति जिंटा तक, तमाम सेलेब्स ने की 'धुरंधर 2' की तारीफ
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
LPG Gas Production: LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
दिल्ली NCR
एबीपी न्यूज़ की खबर का असर, वीआईपी AC बोट खरीदने का टेंडर दिल्ली सरकार ने लिया वापस
एबीपी न्यूज़ की खबर का असर, वीआईपी AC बोट खरीदने का टेंडर दिल्ली सरकार ने लिया वापस
विश्व
Trump To Iran: 'अब इजरायल हमला नहीं करेगा....मुझे पता नहीं था', कतर के गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी हमले के बाद नरम पड़े ट्रंप
'अब इजरायल हमला नहीं करेगा....मुझे पता नहीं था', कतर के गैस प्लांट पर ईरानी हमले से घबराए ट्रंप
क्रिकेट
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
टेलीविजन
'6 महीने तक छुपाया..' दिव्यांका त्रिपाठी ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, जानें कब होगी डिलीवरी
'6 महीने तक छुपाया..' दिव्यांका त्रिपाठी ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, जानें कब होगी डिलीवरी
विश्व
कर्ज के जाल में फंसा अमेरिका, 39 ट्रिलियन डॉलर हुआ उधार, ट्रंप ने जंग पर अब तक कितना पैसा बहाया?
कर्ज के जाल में फंसा अमेरिका, 39 ट्रिलियन डॉलर हुआ उधार, ट्रंप ने जंग पर अब तक कितना पैसा बहाया?
स्पोर्ट्स
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
ट्रेंडिंग
बिल्ली को हुए बच्चे तो घरवालों ने पूरे खानदान को दी दावत, दावत-ए-म्याऊं का वीडियो कर देगा हैरान
बिल्ली को हुए बच्चे तो घरवालों ने पूरे खानदान को दी दावत, दावत-ए-म्याऊं का वीडियो कर देगा हैरान
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Embed widget