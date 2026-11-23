मलयालम सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने हाल ही में एक बातचीत में खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. पार्वती थिरुवोथु ने बताया है कि वो लंबे वक्त से 'अटेंशन-डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर' (ADHD) से पीड़ित है. इस बीमारी को लेकर उन्होंने खुलकर बात की और खुलासा किया कि एक वक्त उन्होंने सेट पर लोगों से बातचीत तक करना बंद कर दिया था.

पार्वती थिरुवोथु बोलीं- मुझे ADHD है

टीवी प्रेजेंटर और यूट्यूबर रंजिनी हरिदास के चैनल पर 'बैंगलोर डेज' (2014) एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने बातचीत की. उन्होंने बताया कि अपनी बीमारी को वो ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है. एक्ट्रेस ने ADHD डायग्नोसिस के बारे में बताते हुए कहा, 'मुझे ADHD है. लेकिन, मैं इसे बड़ी बात नहीं बनने देना चाहती हूं. चाहे तो मैं इसी खींच सकती हूं. मेरे लिए अभी का समय लचीला है. लेकिन, ये मतलब नहीं है कि मेरी नींद खराब होगी. मैं पूरी नींद लेती हूं.'

अगले तीन सालों तक बहुत मेहनत करना चाहती हैं पार्वती

पार्वती कहती हैं कि वो अगले तीन सालों में उतनी मेहनत करना चाहती है जितनी उन्होंने अब तक कभी नहीं की. एक्ट्रेस के मुताबिक बीते दो सालों में वो उन्होंने अपनी लिमिट को अगले लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है. बता दें कि अब पार्वती पहले से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं.

लोगों से बंद कर दी थी बातचीत

ADHD से पीड़ित होने के बावजूद पार्वती ने खुद को पॉजिटिव बनाए रखा और इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया. हालांकि एक वक्त उन्होंने सेट पर लोगों से बात करना बंद कर दिया था. वो सेट पर आती थीं और अपना काम करके लौट जाती थीं. किसी से बात नहीं करती थीं. हालांकि अब इन चीजों में भी बदलाव आ चुका है. अब वो काम से लौटने के बाद पार्टी करके अपनी लाइफ एन्जॉय करती हैं.

ये सेलेब्स भी झेल चुके हैं ADHD

अटेंशन-डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर से आलिया भट्ट, फहाद फाजिल और दक्षिण भारतीय एक्टर शाइन टॉम चाको भी गुजर चुके हैं. 'पुष्पा' फिल्म के विलेन फहाद ने 2024 में 'पीस वैली चिल्ड्रेन्स विलेज' का उद्घाटन करने के बाद एक सभा में कहा था, 'मुझे क्लिनिकली ADHD डायग्नोस किया गया है.'

वहीं मार्च 2025 में आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था उन्हें ADHD और एंग्जायटी (घबराहट/बेचैनी) की शिकायत है. आलिया को भी क्लिनिकली डायग्नोस किया गया था.

क्या होता है ADHD?

बता दें कि ADHD से पीड़ित व्यक्ति एक जगह फोकस करने, शांति से बैठने और अपने बर्ताव को कंट्रोल करने में परेशानियों का सामना करता है. ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) से जुड़ी हुई दिक्कत है.