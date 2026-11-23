धनुष की फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' ने 3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म शानदार कमाई कर रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

मेकर्स ने पोस्ट कर लिखा- फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है. फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में 101.7 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हाल

वहीं सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 18.10 करोड़ की ओपनिंग की. फिल्म ने ग्रॉस 21 करोड़ का बिजनेस किया है. फिल्म 6,628 शोज मिले और 45.6 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने नेट 16.25 करोड़ कमाए. वहीं ग्रॉस 18.85 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 6,488 शोज मिले और 42.3 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म ने तीसरे दिन नेट 15.90 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं ग्रॉस 18.45 करोड़ कमाए. फिल्म को 6,546 शोज मिले और 44.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने तीन दिन में टोटल नेट 50.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया. वहीं ग्रॉस 58.30 करोड़ का कलेक्शन किया.

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फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

बता दें कि फिल्म 20 नवंबर को रिलीज हुई. इस फिल्म को राजकुमार पेरियासामी ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म को लिखा है. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 58 मिनट है. फिल्म में धनुष, साई पल्लवी, ममूटी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह, इंद्रंस जैसे स्टार्स हैं. धनुष फिल्म में एक अंडरकवर एजेंट बने हैं. वहीं ममूटी बर्मा कार्तिकेयन के किरदार में हैं. फिल्म में साई पल्लवी आईपीएस ऑफिसर के रोल में हैं. उनके कैरेक्टर का नाम नित्या रेड्डी है. श्रीलीला रोजा के किरदार में हैं. वहीं नीसरुद्दीन शाह फिल्म में अब्दुल हमीद है. इस फिल्म से नसीरुद्दीन शाह ने तमिल डेब्यू किया है.

इस फिल्म के लिए साई पल्लवी ने अपने बाल छोटे करवाए थे. जब उनके पेरेंट्स को ये पता चला था तो उनके पेरेंट्स काफी परेशान हुए थे. हालांकि, साई पल्लवी ने फिर उन्हें समझाया कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड है.