साउथ एक्टर नागा चैतन्य आज यानी 23 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला ने उन्हें बेहद रोमांटिक अंदाज में विश किया है.

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ खास तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. एक तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को लिप किस करते नजर आ रहे हैं. वहीं, शोभिता के बर्थडे मैसेज ने भी लोगों का ध्यान खींचा है.

लिप किस वाली फोटो ने खींचा ध्यान

शोभिता ने नागा चैतन्य को बर्थ डे विश करते हुए इंस्टाग्राम पर फोटोज और वीडियोज का एक कैरोसेल पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट की पहली वाइड शॉट फोटो में नागा चैतन्य और शोभिता एक-दूसरे को लिप किस करते नजर आ रहे हैं.

इसके अलावा एक्ट्रेस ने नागा चैतन्य का एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया है. इसमें एक्टर का चेहरा कैलाइडोस्कोप मिरर इफेक्ट में नजर आ रहा है. वहीं, पोस्ट की आखिरी स्लाइड में दोनों साथ में पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरों में कपल काफी खुश नजर आ रहा है.

इन सभी तस्वीरों के साथ शोभिता ने कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा, ‘हैप्पी बर्थ डे लवर.’ उनका यह छोटा सा मैसेज और रोमांटिक फोटोज सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

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कब हुई थी शोभिता और नागा चैतन्य की शादी?

शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर 2024 को शादी की थी. दोनों ने हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी रचाई थी. इससे पहले 8 अगस्त 2024 को दोनों की सगाई हुई थी.

नागा चैतन्य और शोभिता ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को निजी रखा था. हालांकि, दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया. इसके बाद सगाई और शादी के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया.

पहले सामंथा से हुई थी नागा चैतन्य की शादी

शोभिता से पहले नागा चैतन्य की शादी एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु से हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2010 में फिल्म 'ये माया चेसावे' के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और 6 अक्टूबर 2017 को गोवा में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. अगले दिन दोनों ने ईसाई रीति-रिवाजों से भी विवाह किया था.

हालांकि, शादी के करीब चार साल बाद 2 अक्टूबर 2021 को दोनों ने सोशल मीडिया पर एक साझा बयान जारी कर अलग होने का ऐलान कर दिया था. अपने बयान में दोनों ने एक-दूसरे का सम्मान करते हुए अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ने की बात कही थी. अलग होने की असली वजह को लेकर दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी.

इसके बाद नागा चैतन्य ने शोभिता के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की. वहीं, सामंथा ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी कर ली. 19 नवंबर 2026 को समंथा ने अपने पहले बेटे देव को जन्म दिया है.