थिएटर में इन दिनों 'ओम', 'रामायण' जैसी बड़ी फिल्में लगी हुई हैं. 'ओम', 'रामायण' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छ रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, इन फिल्मों के बीच में साउथ की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म का नाम है 'ईएनई रिपीट'. 'ईएनई रिपीट' पर बड़ी फिल्मों का असर नहीं पड़ रहा है. फिल्म को फैंस पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म ने 4 दिनों में ही 35 करोड़ कमा लिए हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के डे वाइज कलेक्शन पर.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन नेट 5.85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. फिल्म ने ग्रॉस 6.80 करोड़ कमाए. फिल्म को 1,681 शोज मिले और 44.2 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

दूसरे दिन फिल्म ने नेट 3.10 करोड़ का बिजनेस किया. ग्रॉस 3.60 करोड़ कमाए. फिल्म को 1,400 शोज मिले और 37.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 47 परसेंट गिरावट हुई.

ये भी पढ़ें- 'ईठा' वर्सेस 'मातृभूमि', 'ये प्रेम मोल लिया' वर्सेस 'गनमास्टर जी9', ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर कौनसी फिल्म मारेगी बाजी?

हालांकि, तीसरे दिन 43.5 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 4.45 करोड़ कमाए. फिल्म ने ग्रॉस 5.20 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 1,530 शोज मिले और 48 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. चौथे दिन 3.4 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली. चौथे दिन फिल्म ने 4.60 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने ग्रॉस 5.35 करोड़ कमाए और फिल्म को 1,618 शोज मिले. वहीं फिल्म को 48 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

'ईएनई रिपीट' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म ने टोटल नेट 18 करोड़ और ग्रॉस 20.95 करोड़ कमा लिए. चौथे दिन ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 2 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में टोटल 14.50 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 35.45 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 35 मिनट है. फिल्म का जॉनर कॉमेडी है. फिल्म 19 नवंबर को रिलीज हुई. फिल्म को थारुण भास्कर धास्यम ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म तेलुगू भाषा में रिलीज हुई है. फिल्म को सृजन याराबोलू, संदीप नागिरेड्डी ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में विश्वकसेन नायडू, श्रीनाथ मगांति, अभिनव गोमतम, अनिषा, अनिल रविपुडी जैसेस्टार्स नजर आए हैं.