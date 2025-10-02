हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाOG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़

They Call Him OG Worldwide Collection: ओजी ने महज एक हफ्ते में अपना बजट वसूल कर लिया है. हालांकि हिट होने के लिए पवन कल्याण की फिल्म को अभी लंबा इंतजार करना होगा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Oct 2025 04:43 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'ओजी' हिट होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो गए हैं. आज कांतारा-चैप्टर 1 रिलीज हुई है और इसके पर्दे पर आने से पहले ही 'ओजी' ने महज एक हफ्ते में अपना बजट वसूल कर लिया है. अब पवन कल्याण की फिल्म 300 करोड़ की क्लब अपने कदम बढ़ा रही है.

मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर-एक्शन फिल्म 'ओजी' का बजट 250 करोड़ रुपए है. रिलीज के पहले 7 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ये आंकड़ा पार कर लिया है. IMDB की रिपोर्ट के मुताबिक 'ओजी' ने दुनिया भर में 258.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. हालांकि हिट होने के लिए अभी फिल्म को लंबा इंतजार करना होगा.

हिट होने के लिए 'ओजी' को कमाने होंगे इतने करोड़

  • 'ओजी' ने भले ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत वसूल कर ली हो, लेकिन फिल्म अभी हिट नहीं हुई है.
  • हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए पवन कल्याण की फिल्म को अभी वक्त लगेगा.
  • बॉक्स ऑफिस के फॉर्मूला के मुताबिक किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए बजट का दोगुना कमाना होता है.
  • 'ओजी' का बजट 250 करोड़ रुपए है, इसीलिए फिल्म को हिट होने के लिए 500 करोड़ रुपए का कारोबार करना होगा.

'ओजी' बनी साल 2025 की 10वीं बड़ी फिल्म

  • 'ओजी' ने अपने हफ्ते भर के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ 2025 में रिलीज हुई कई फिल्मों को पछाड़ दिया है.
  • फिल्म ने 'संक्रातिकि वस्तुनाम' (258.4 करोड़) और 'गुड बैड अग्ली' (248.1 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
  • अब पवन कल्याण की 'ओजी' 2025 की 10वीं सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई है.
'ओजी' की स्टार कास्ट
पवन कल्याण स्टारर फिल्म 'ओजी' को सुजीत ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भी दिखाई दिए हैं. फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल अदा किया है. इसके अलावा प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, श्रिया रेड्डी और प्रकाश राज भी 'ओजी' की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 04:28 PM (IST)
Kantara Chapter 1 They Call Him OG They Call Him OG Worldwide Collection OG Worldwide Collection
