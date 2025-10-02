OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
They Call Him OG Worldwide Collection: ओजी ने महज एक हफ्ते में अपना बजट वसूल कर लिया है. हालांकि हिट होने के लिए पवन कल्याण की फिल्म को अभी लंबा इंतजार करना होगा.
साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'ओजी' हिट होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो गए हैं. आज कांतारा-चैप्टर 1 रिलीज हुई है और इसके पर्दे पर आने से पहले ही 'ओजी' ने महज एक हफ्ते में अपना बजट वसूल कर लिया है. अब पवन कल्याण की फिल्म 300 करोड़ की क्लब अपने कदम बढ़ा रही है.
मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर-एक्शन फिल्म 'ओजी' का बजट 250 करोड़ रुपए है. रिलीज के पहले 7 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ये आंकड़ा पार कर लिया है. IMDB की रिपोर्ट के मुताबिक 'ओजी' ने दुनिया भर में 258.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. हालांकि हिट होने के लिए अभी फिल्म को लंबा इंतजार करना होगा.
हिट होने के लिए 'ओजी' को कमाने होंगे इतने करोड़
- 'ओजी' ने भले ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत वसूल कर ली हो, लेकिन फिल्म अभी हिट नहीं हुई है.
- हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए पवन कल्याण की फिल्म को अभी वक्त लगेगा.
- बॉक्स ऑफिस के फॉर्मूला के मुताबिक किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए बजट का दोगुना कमाना होता है.
- 'ओजी' का बजट 250 करोड़ रुपए है, इसीलिए फिल्म को हिट होने के लिए 500 करोड़ रुपए का कारोबार करना होगा.
'ओजी' बनी साल 2025 की 10वीं बड़ी फिल्म
- 'ओजी' ने अपने हफ्ते भर के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ 2025 में रिलीज हुई कई फिल्मों को पछाड़ दिया है.
- फिल्म ने 'संक्रातिकि वस्तुनाम' (258.4 करोड़) और 'गुड बैड अग्ली' (248.1 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- अब पवन कल्याण की 'ओजी' 2025 की 10वीं सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL