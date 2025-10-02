हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बदनाम करने की बेकार कोशिश...', सनसनीखेज आरोपों पर कुमार सानू ने एक्स वाइफ को भेजा नोटिस

Kumar Sanu Legal Notice To Ex Wife: कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य को कानूनी नोटिस भेजा है. रीटा ने हाल ही में सिंगर और उनकी फैमिली पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Oct 2025 04:01 PM (IST)
बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू पर उनकी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने कुछ समय पहले संगीन आरोप लगाए थे. रीटा ने कुमार सानू की फैमिली को लेकर भी सनसनीखेज दावे किए थे. ऐसे में अब सिंगर ने रीटा को कानूनी नोटिस भेजा है और तमाम आरोपों को खारिज किया है. नोटिस में कुमार सानू ने ये भी कहा है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

कुमार सानू ने अपनी वकील सना रईस खान के जरिए एक बयान भी जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा- 40 से ज्यादा सालों से, कुमार सानू ने म्यूजिक में अपनी आत्मा डाल दी है, लाखों लोगों को खुशी दी है और दुनिया भर में प्यार और सम्मान कमाया है.

'उन्हें बदनाम करने के बेकार कोशिशों...'
स्टेटमेंट में आगे कहा गया है- 'चोट पहुंचाने वाले झूठ पल भर के लिए शोर मचा सकते हैं, लेकिन वो उस कलाकार की विरासत को कभी नहीं मिटा सकते जिसने पीढ़ियों को जिंदगी भर म्यूजिक और यादें दी हैं. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी गरिमा, विरासत और फैमिली की इज्जत की हिफाजत के लिए उन्हें बदनाम करने के बेकार कोशिशों का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाए. किसी भी शख्स या मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी पिता की इज्जत को ठेस पहुंचाने या सनसनीखेज खबरों के लिए उनके परिवार के सम्मान का बिजनेस करने का अधिकार नहीं है.'

कुमार सानू पर लगाए थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप
बता दें कि हाल ही में रीटा भट्टाचार्य ने अलग-अलग मीडिया पोर्ट्ल्स को इंटरव्यूज दिए हैं. इस दौरान रीटा ने कुमार सानू पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए थे. रीटा ने ये भी कहा था कि कुमार सानू और उनकी फैमिली ने प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें बहुत टॉर्चर किया और खाना तक बंद कर दिया था. रीटा ने कुमार सानू की बहन, पिता और भतीजियों के कैरेक्टर को लेकर भी चौंकाने वाले दावे किए थे. ऐसे में अब कुमार सानू ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर सतर्क किया है.

 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Singer Kumar Sanu Rita Bhattacharya
