'बदनाम करने की बेकार कोशिश...', सनसनीखेज आरोपों पर कुमार सानू ने एक्स वाइफ को भेजा नोटिस

बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू पर उनकी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने कुछ समय पहले संगीन आरोप लगाए थे. रीटा ने कुमार सानू की फैमिली को लेकर भी सनसनीखेज दावे किए थे. ऐसे में अब सिंगर ने रीटा को कानूनी नोटिस भेजा है और तमाम आरोपों को खारिज किया है. नोटिस में कुमार सानू ने ये भी कहा है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

कुमार सानू ने अपनी वकील सना रईस खान के जरिए एक बयान भी जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा- 40 से ज्यादा सालों से, कुमार सानू ने म्यूजिक में अपनी आत्मा डाल दी है, लाखों लोगों को खुशी दी है और दुनिया भर में प्यार और सम्मान कमाया है.

'उन्हें बदनाम करने के बेकार कोशिशों...'

स्टेटमेंट में आगे कहा गया है- 'चोट पहुंचाने वाले झूठ पल भर के लिए शोर मचा सकते हैं, लेकिन वो उस कलाकार की विरासत को कभी नहीं मिटा सकते जिसने पीढ़ियों को जिंदगी भर म्यूजिक और यादें दी हैं. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी गरिमा, विरासत और फैमिली की इज्जत की हिफाजत के लिए उन्हें बदनाम करने के बेकार कोशिशों का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाए. किसी भी शख्स या मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी पिता की इज्जत को ठेस पहुंचाने या सनसनीखेज खबरों के लिए उनके परिवार के सम्मान का बिजनेस करने का अधिकार नहीं है.'

कुमार सानू पर लगाए थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप

बता दें कि हाल ही में रीटा भट्टाचार्य ने अलग-अलग मीडिया पोर्ट्ल्स को इंटरव्यूज दिए हैं. इस दौरान रीटा ने कुमार सानू पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए थे. रीटा ने ये भी कहा था कि कुमार सानू और उनकी फैमिली ने प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें बहुत टॉर्चर किया और खाना तक बंद कर दिया था. रीटा ने कुमार सानू की बहन, पिता और भतीजियों के कैरेक्टर को लेकर भी चौंकाने वाले दावे किए थे. ऐसे में अब कुमार सानू ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर सतर्क किया है.